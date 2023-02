PlayStation 5 recebe novo spot de TV

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou um novo spot de TV da PlayStation®5, que já vendeu mais de 32 milhões de unidades desde o seu lançamento, em novembro de 2020, e é a consola que mais rapidamente vendeu na história da SIE. O vídeo "Em Direto da PS5", que pode ser visto aqui, mostra uma espécie de noticiário da PlayStation®5, que celebra os extraordinários mundos de jogo que a consola já permitiu descobrir, e convida mais jogadores a juntarem-se à diversão.

Já lá vão mais de dois anos desde que a PlayStation®5 foi lançada. Durante este tempo, passaram pela consola da nova geração da Sony títulos como God of War Ragnarök (desenvolvido pelo Santa Monica Studio), Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte (desenvolvido pelo estúdio Insomniac Games), Gran Turismo™ 7 (o simulador de física automóvel de Gran Turismo™ 7,) Horizon Forbidden West (título AAA dos estúdios Guerrilla que conta as aventuras de Aloy na fronteira do Oeste Proibido) e, entre outros, Returnal (o jogo de ação roguelike na terceira pessoa que foi desenvolvido pela Housemarque); obras que ilustram a criatividade sem limites de equipas de desenvolvimento capazes de criar experiências extraordinárias.

Numa conjuntura global difícil, a PlayStation®5 registou uma procura sem precedentes, mas, atualmente, a situação está a normalizar-se de forma gradual e os fãs da marca poderão adquirir uma consola PlayStation®5 nos pontos de venda habituais nas próximas semanas, já que a consola vai ficar disponível nas prateleiras das lojas.

Naquilo que a empresa define como "o melhor alinhamento de jogos da PlayStation® de sempre" encontram-se futuros lançamentos como o Marvel’s Spider-Man 2, Final Fantasy XVI, Assassin’s Creed® Mirage, Resident Evil 4: Remake ou Street Fighter 6, além de expansões para jogos como Destiny 2: Eclipse e Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Por fim, a PlayStation® definiu ainda como objetivo continuar a alargar a experiência PlayStation®5 com novos acessórios, e a prova disso é o recente lançamento do comando sem fios DualSense™ Edge, que já está disponível nos pontos de venda habituais por 239,99€ (PVP estimado), e que foi criado tendo em mente o alto desempenho e a personalização, de forma a permitir aos jogadores criarem uma experiência de jogo única e jogarem à sua maneira. O último grande passo neste domínio foi dado dia 22 de fevereiro, com o lançamento do novo PlayStation®VR2. Os óculos de realidade virtual da nova geração estão disponíveis desde quarta-feira por 599,99€ (PVP estimado). Estes são os diferentes packs do PlayStation®VR2 e do Horizon Call of the Mountain que estão disponíveis desde quarta-feira, dia 22 de fevereiro:

PlayStation®VR2

599,99€ (PVP estimado)

Inclui o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense, auscultadores stereo, cabo USB (para emparelhar e carregar o comando) e três pares de adaptadores de auricular;

Bundle PlayStation®VR2 Horizon Call of the Mountain

649,99€ (PVP estimado)

Inclui um código PlayStation®Store em voucher para o Horizon Call of the Mountain, o capacete PSVR®2, os comandos PSVR®2 Sense, auscultadores stereo, cabo USB (para emparelhar e carregar o comando) e três pares de adaptadores de auricular;

Base de carregamento para os comandos PSVR®2 Sense

49,99€ (PVP estimado)

Horizon Call of the Mountain

Disponível na PlayStation®Store por 69,99€.

De lembrar que com o revolucionário PlayStation®VR2 e o comando PlayStation®VR2 Sense, os jogadores terão a oportunidade de experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR, jogos que definem um género e sensações únicas.