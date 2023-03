PlayStation anuncia descontos nas subscrições do PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia novos descontos nas subscrições do PlayStation®Plus. Isto significa que, a partir de hoje, e e até ao próximo dia 05 de março, domingo, quem aderir ao PlayStation®Plus e não tiver uma subscrição ativa no momento, poderá desfrutar de um mês do serviço por um preço imbatível. Isto significa que novos membros poderão, durante este período, desfrutar de um mês do PlayStation®Plus Essential por apenas 1€* (antes 8,99€), de um mês do PlayStation®Plus Extra por apenas 3€* (antes 13,99€) e de um mês do PlayStation®Plus Premium por apenas 5€* (antes 16,99€).

Por outro lado, a partir de hoje e até ao próximo dia 9 de março, atuais membros do PlayStation®Plus com uma subscrição Essential e Extra, poderão também poupar 35% na atualização das suas subscrições para Extra e Premium**.