PlayStation anuncia parceria com o Discord

A PlayStation anunciou, na segunda-feira, uma parceira com o Discord, que arrancará no início do próximo ano. Através de uma mensagem publicada no sítio oficial pelo seu CEO e presidente Jim Ryan, a PlayStation informou que a parceira com o serviço de comunicação online tem como principal objetivo "dar vida à experiência dos jogadores".

"Na PlayStation, estamos constantemente à procura de novas maneiras de permitir que jogadores de todo o mundo se conectem, façam novas amizades e comunidades e compartilhem experiências divertidas e memórias duradouras. É com esse espírito que temos o prazer de anunciar uma nova parceria com o Discord, o serviço de comunicação popularizado por jogadores e usado por mais de 140 milhões de pessoas todos os meses em todo o mundo", começou por dizer Jim Ryan.

Uma das principais dúvidas é onde este serviço será disponível, se apenas para utilizadores da PlayStation 5 ou se também para utilizadores da PlayStation 4. Para já, Jim Ryan anuncia que o Discord estará presente a partir "do início do próximo ano", tanto na consola como nos SmartPhones, na PlayStation Network.

"Juntas, as nossas equipas já estão a trabalhar arduamente para ligar o Discord à sua experiência social e de jogo na PlayStation Network. O nosso objetivo é aproximar as experiências do Discord e do PlayStation no consola e telemóveis a partir do início do próximo ano, permitindo que amigos, grupos e comunidades saiam, se divirtam e comuniquem com mais facilidade enquanto jogam juntos", acrescentou o CEO da PlayStation.

Investimento da Sony na série H do Discord

"Para dar vida às experiências dos nossos jogadores, a Sony Interactive Entertainment fez um investimento minoritário como parte da série H do Discord. Desde a nossa primeira conversa com os co-fundadores Jason Citron e Stan Vishnevskiy, fui inspirado pelo amor por jogos e pela paixão compartilhada das nossas equipas em ajudar a reunir amigos e comunidades de diferentes formas. Capacitar os jogadores a criar comunidades e desfrutar de experiências de jogo compartilhadas está no cerne do que fazemos, por isso estamos muito animados para iniciar esta jornada com um dos serviços de comunicação mais populares do mundo", concluiu.