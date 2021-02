PlayStation anuncia regresso da iniciativa Play At Home

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da iniciativa Play At Home, que o ano passado deu aos fãs da PlayStation® a oportunidade de descarregarem, de forma gratuita, dois grandes títulos para a PlayStation®4, através da PlayStation®Store: Uncharted™: The Nathan Drake Collection e Journey™.

"Este ano quisemos ir mais longe e, por isso, iremos ter uma série de ofertas, desde jogos gratuitos a conteúdos de entretenimento para a comunidade PlayStation, de forma a tornar os próximos meses um pouco mais divertidos e agradáveis", disse Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE.

A iniciativa Play At Home decorrerá este ano ao longo de quatro meses, a começar em março e a terminar em junho.

Neste sentido, e para começar, a SIE anunciou que, entre os próximos dias 2 de março e 1 de abril, os fãs da PlayStation® poderão descarregar, de forma gratuita através da PlayStation®Store, o conceituado Ratchet & Clank™ para a PlayStation®4, onde os jogadores terão a oportunidade de se juntarem ao seu Lombax preferido e ao seu ajudante robótico num jogo que reconta a história repleta de adrenalina das origens do corajoso par.

Durante as próximas semanas serão anunciadas mais novidades no âmbito da iniciativa Play At Home.

Para mais informações visita o Blog Oficial da PlayStation®.