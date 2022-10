PlayStation anuncia série de vídeos sobre os bastidores de God of War Ragnarök

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, uma série de vídeos sobre os bastidores do muito aguardado God of War Ragnarök, que chegará à PlayStation®5 e à PlayStation®4 no próximo dia 09 de novembro, e que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. O primeiro vídeo da série, intitulado "God of War Ragnarök - Moldar a História", já foi publicado e pode ser visto aqui.

"O primeiro episódio começa como a nossa história começou: em Midgard. E nele falamos sobre os principais elementos narrativos do último jogo que regressam em God of War Ragnarök, e da maneira como a nossa equipa abordou a criação desta sequência que irá concluir a saga nórdica", escreveu Grace Orlady, Lead Community Manager no Santa Monica Studio.

Esta série sobre os bastidores de God of War Ragnarök "pretende ser uma viagem pelos nove reinos, desde Midgard até Asgard, e em cada episódio ofereceremos não só uma perspetiva do trabalho árduo que está por detrás da criação deste título, que durou anos, como também partilharemos as opiniões de muitos membros da equipa que o tornaram possível", continuou Grace Orlady.

Esta será uma série composta por 10 episódios, sendo que os próximos 9 serão partilhados ao longo das próximas 9 semanas, às terças-feiras, e estarão focados em aspetos específicos do jogo: desde a criação da história e evolução do combate até à criação da banda sonora e cinemáticas. Nenhum dos episódios contém spoilers do jogo.

De relembrar que God of War Ragnarök chegará à PlayStation®5 e à PlayStation®4 no próximo dia 09 de novembro, e que até lá os jogadores o poderão reservar, tanto na PlayStation®Store, como nos pontos de venda habituais. Aqueles que o fizerem receberão diversos incentivos de reserva, que variam dependendo do sítio onde reservarem o jogo.

Com o lançamento à porta, esta é uma excelente oportunidade para todos os jogadores e fãs de God of War poderem desfrutar não apenas do título que dá continuidade à muito aclamada saga nórdica (e/ou daquilo que as Edições que comprarem trazem), como também de alguns extras adicionais que receberão ao reservarem o jogo. Aqueles que o fizerem através da PlayStation®Store, por exemplo, receberão dois artigos de jogo: uma armadura da neve (Ressurreta) para Kratos e uma túnica da neve (Ressurreta) para Atreus (cosmético)*. Por outro lado, aqueles que escolherem um dos pontos de venda habituais para reservar o novo God of War Ragnarök receberão adicionalmente o seguinte, de acordo com o retalhista onde o reservarem:

Quem fizer a sua reserva na Worten receberá um mini livro de arte do jogo. Quem optar por reservar o novo God of War Ragnarök na FNAC receberá um porta-chaves machado Leviatã. Já aqueles que preferirem reservar o título na Gaming Replay receberão um mini poster metálico, enquanto os que o fizerem no El Corte Inglés terão entregas à meia-noite, o que significa que poderão receber o jogo no dia 8 de novembro, entre a meia-noite e as 02h00**. Por outro lado, os que optarem por reservar o título na Rádio Popular receberão alguns autocolantes alusivos ao jogo. O ideal é os jogadores consultarem a sua loja favorita, de forma a também ficarem a conhecer todos os descontos que estas têm disponíveis para quem reservar God of War Ragnarök.

De lembrar ainda que God of War Ragnarök, que foi desenvolvido pelo Santa Monica Studio, conta com as seguintes edições: Edição Standard; Edição de Lançamento; Edição de Colecionador; Edição Jötnar e Edição Digital Deluxe. Em baixo alguns detalhes sobre o que incluem estas últimas três edições:

Edição Digital Deluxe (PlayStation®5/PlayStation®4):

Jogo completo disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5

Armadura de Valenegro para Kratos

Vestes de Valenegro para Atreus (Cosmético)

Cabo de Machado de Valenegro

Punhos de Lâminas de Valenegro

Minilivro de ilustrações da Dark Horse em Formato Digital

Banda Sonora official de God of War Ragnarok em formato digital

Tema para a PlayStation 4

Conjunto de Avatares

Edição de Colecionador (PlayStation®5/PlayStation®4):

Jogo completo disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5

Réplica do Mjölnir com 40 cm

Altar da guardiã do conhecimento

Caixa Steelbook (não inclui o disco do jogo)

Conjunto de dados dos anões

Estátuas dos gémeos Vanir com 5 cm

Voucher DLC (com os mesmos conteúdos da Edição Digital Deluxe)

Edição Jötnar (PlayStation®5/PlayStation®4):

Jogo completo disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5

Réplica do Mjölnir com 40 cm

Altar da guardiã do conhecimento

Caixa Steelbook (não inclui o disco do jogo)

Conjunto de dados de Brok

Estátuas dos gémeos Vanir com 5 cm

Conjunto de pins de falcão, urso e lobo

Anel lendário de Draupnir

Mapa de Yggdrasil em tecido

Disco vinil de 7 polegadas Música composta por Bear McCreary

DLC Voucher (com os mesmos conteúdos da Edição Digital Deluxe)