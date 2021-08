PlayStation apresenta detalhes de sete novos jogos indie

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta novos títulos indie que estarão brevemente disponíveis na PlayStation®. Serão sete novos jogos de uma ampla variedade de géneros, onde os jogadores poderão descobrir segredos assustadores, entrar em masmorras cheias de ação, conhecer personagens curiosas e explorar novos mundos de criadores independentes.

HADES

Vencedor de mais de 50 prémios de 'Jogo do Ano' de meios como IGN ou Eurogamer, Hades é um rogue-like de ação num mundo de mitologia grega, mas onde os deuses do Olimpo são uma enorme e disfuncional família. Cada vez que os jogadores morrem e recomeçam, irão desfrutar de uma experiência diferente devido aos níveis gerados processualmente que mudam em cada partida.

Hades estará disponível na PlayStation®Store a partir do dia 13 de agosto para a PS4™ e PS5™ a um preço de 24,99€.

OXENFREE II: Lost Signals

Adam Hines, cofundador de Night School Studio, está por detrás de OXENFREE II: Lost Souls – a continuação do aclamado jogo independente de 2016. Neste título, após cinco anos da primeira história, Riley Poverly retorna para a sua casa em Camena (Oregon, EE.UU) para investigar alguns sinais de rádio misteriosos que estão a perturbar a tranquilidade da cidade costeira.

OXENFREE II: Lost Souls estará disponível brevemente para a PlayStation®4 e PlayStation®5.

AXIOM VERGE 2

É a continuação de AXIOM VERGE, um jogo de ação e exploração 2D em pixel art sobre um cientista chamado Trace que, após um acidente de laboratório, acorda num mundo alienígena chamado de Sudra. Agora, em AXIOM VERGE 2, dois mundos se unem em um. Atrás do mapa mundo já mostrado, existe um outro mundo interligado a uma dimensão alternativa, sendo que os jogadores poderão entrar e sair de cada dimensão para descobrir como os dois mundos se unem. AXIOM VERGE 2 estará disponível este ano na PlayStation®.

WYTCHWOOD

Nesta aventura original, os jogadores devem assumir o papel de uma bruxa decrépita sujeita a um pacto sombrio, o qual ela não se lembra de ter feito. Irás viajar por várias terras, descobrindo uma história repleta de diversos personagens inspirados em contos populares. O objetivo, como uma bruxa do pântano, será passar por uma série de cenários exuberantes com as suas próprias criaturas, plantas e monstros e recolher ingredientes mágicos e, talvez assim, libertando-se do pacto. WYTCHWOOD estará disponível este outono para a PlayStation®4 e PlayStation®5.

SOL CRESTA

Hideki Kamiya, designer-chefe da PlatinumGames, traz a continuação de dois jogos que foram lançados na década de 1980 – Moon Cresta e Terra Cresta. Ambos eram shooters verticais nos quais o jogador poderia se atracar a outras naves aliadas. Nas palavras de Kamiya: "Sol Cresta é um jogo que pode ser classificado como um título 'Neo-Classic Arcade’. O nome vem do nosso desejo de recuperar a emoção que os títulos ‘clássicos’ de outrora despertavam, mas com a tecnologia do presente (daí o ‘neo’), e assim oferecer novas experiências de jogo ".

A SHORT HIKE

A SHORT HIKE é um pequeno jogo de exploração cujo o objetivo principal é escalar uma montanha. Durante a aventura, o jogador deve guiar um pássaro chamado de Claire até o topo, enquanto explora livremente uma paisagem montanhosa e ajuda outras personagens num jogo 3D em que os pixels são um elemento fundamental da sua estética, tal como costuma acontecer em jogos 2D.

CARRION

CARRION é um título de terror invertido, no qual o jogador assume o papel de uma abominável criatura alienígena que desperta num laboratório subterrâneo secreto. Sem saber como ou porque lá chegou, este ser misterioso tem dois propósitos: escapar e devorar. À medida que avança pela instalação, a criatura espalhará terror e pânico enquanto persegue e consome os humanos enigmáticos que a aprisionaram. CARRION estará disponível este ano para a PlayStation®4.