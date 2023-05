PS Direct: Loja online oficial da PlayStation chega a Portugal

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a PlayStation Direct, a loja online oficial da PlayStation® a partir da qual os jogadores poderão adquirir produtos PlayStation® de forma direta, já está disponível em Portugal. Já está também disponível noutros países, como Espanha, Áustria e Itália.

Isto significa que, a partir de agora, os jogadores que visitarem o site direct.playstation.com terão a oportunidade de comprarem e/ ou reservarem ali uma grande variedade de produtos físicos PlayStation®. Isto inclui consolas PlayStation®5 e bundles, o PlayStation®VR2, o comando de alta performance e extremamente personalizável DualSense Edge™, o comando sem fios DualSense™ nas suas várias cores, ou diferentes tampas para a PS5™.

Uma seleção de jogos físicos para a PlayStation®5 também estará disponível para compra agora em lançamento. Desta seleção fazem parte os seguintes títulos:

God of War Ragnarök

The Last of Us Parte I

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Sackboy: Uma Grande Aventura

Demon's Souls

Death Stranding Director's Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut

The Nioh Collection

Ao realizarem compras online através do site direct.playstation.com, os jogadores poderão desfrutar de algumas vantagens, tais como: entrega standard gratuita em todos os pedidos superiores a 39€ (aplicam-se condições), devoluções gratuitas em 30 dias para os artigos que cumpram os requisitos, entrega gratuita no dia de lançamento em pedidos antecipados e muito mais. Por outro lado, importa ainda referir que os membros do PlayStation®Plus poderão desfrutar de uma entrega sem custos adicionais*.

Com a chegada da PlayStation Direct a Portugal, Espanha, Itália e Áustria, a loja oficial da PlayStation® passa a estar disponível, a partir de hoje, num total de 11 países, já que já estava disponível nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.