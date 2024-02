PlayStation Plus celebra o Dia dos Namorados

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os jogos do mês de fevereiro do PlayStation®Plus (Foamstars; Rollerdrome e Steelrising) já estão disponíveis para todos os seus membros, independentemente do seu nível de subscrição. Os jogos estão disponíveis sem custos adicionais através da PlayStation®Store até ao próximo dia 4 de março. Por outro lado, e de forma a celebrar o dia de São Valentim, os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda aceder a novas atividades e benefícios, tais como: descontos exclusivos na PlayStation Direct, acesso a itens gratuitos do Fall Guys e, entre outras coisas, acesso a uma trial gratuita do Marvel’s Spider-Man 2 (disponível apenas para membros do PlayStation®Plus Premium).

Em baixo deixamos um resumo das principais atividades/ benefícios para os subscritores do PlayStation®Plus nesta época de São Valentim:

Jogos do mês de fevereiro do PlayStation®Plus (Essential – Extra – Premium):

Foamstars, disponível para os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4: é um jogo de ação 4v4 com batalhas explosivas onde os jogadores usarão espuma para atacar, construir e defender. Um título que combina a diversão das festas com a emoção do combate, enquanto os jogadores participam em batalhas com uma espuma misteriosa que fica colada onde aterra. Aqui, cada Foamstar usa a sua própria arma de espuma e um conjunto de habilidades únicas para combater e, para além das partidas competitivas 4v4 com vários modos de jogo, os jogadores poderão participar em missões para proteger Bath Vegas contra um ataque de Bubble Beasties. Combater a solo e descobrir mais sobre as personagens na Missão Foamstar ou trabalhar em conjunto com até 3 amigos na Missão Esquadrão. O título está disponível desde o dia de lançamento (6 de fevereiro) para todos os membros do PlayStation®Plus;

Rollerdrome, disponível também para todos os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4: é um jogo híbrido de skate e tiros passado num futuro retro cativante. Um título na terceira pessoa para um jogador que combina na perfeição combates frenéticos com movimentos fluidos para criar uma experiência de ação incomparável. Aqui, os jogadores terão de dominar com estilo nos combates cinematográficos e viscerais, onde ganharão vida ao matar inimigos e munições ao fazer acrobacias.

Steelrising, disponível para todos os jogadores da PlayStation®5: Neste jogo, em Paris em 1789, a Revolução Francesa foi suprimida com sangue por Louis XVI e o seu implacável exército mecânico. Neste desafiador RPG de ação, para salvar a história, uma misteriosa autómata chamada Aegis deverá confrontar, sozinha, o exército do rei. Aqui, a cidade queima e sangra nas garras do insano rei Louis XVI e a sua violenta legião de autómatos. Aegis, uma obra-prima criada pelo engenheiro Vauxanson para ser a guarda-costas da rainha, deverá salvar a Revolução Francesa.

Fall Guys – Pacote Ícones (Essential – Extra – Premium):

Todos os subscritores do PlayStation®Plus, para além dos jogos mensais, poderão transferir de forma gratuita o Pacote Ícones do Fall Guys, que está disponível na PlayStation®Store, e traz os trajes Aloy, Ratchet & Clank, além de outros itens cosméticos. Aqueles que fizerem esta transferência receberão os seguintes conteúdos:

Traje Aloy

Traje Ratchet

Traje Clank

Banner Ratchet

Banner Clank

Banner Horizon

Apelido Emissária

Cor – Ratchet

Cor – Clank

Rosto – Aloy

Padronagem – Lombax

Padronagem – Clank

Padronagem – Emissária

Gesto – Groovitron

Gesto – Risada do Clank

Promoção "PlayStation®Plus - Junta e Poupa" na PlayStation Direct (Essential – Extra – Premium):

Desde o passado dia 6 e até ao próximo dia 14 de fevereiro, os membros do PlayStation®Plus poderão usufruir de 15% de desconto em dois produtos PlayStation®5 e PlayStation®VR2 com um valor total de 100€*. Esta oferta, que poderão aproveitar, por exemplo, para dar um presente a alguém especial, é válida na compra de dois itens na PlayStation Direct.

Free Trial - Marvel’s Spider-Man 2 (Premium)

Os jogadores poderão sentir como é viver a vida de Peter Parker e Miles Morales enquanto percorrem a cidade e enfrentam vários vilões, já que como membros do PlayStation®Plus Premium terão acesso ao Marvel’s Spider-Man 2 durante duas horas. Os troféus e o progresso guardados nesta Experimentação de jogo (disponível desde o passado dia 6) serão transferidos se comprarem o jogo completo.