PlayStation Plus: Descontos Duplos começam hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os Descontos Duplos do PlayStation®Plus estão de regresso à PlayStation®Store, com uma vasta gama de jogos incríveis disponíveis a preços reduzidos. Isto significa que os membros do PlayStation®Plus poderão agora adquirir grandes títulos como Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Knack 2 e, entre muitos outros, Everybody’s Golf, com um desconto de até 60%, até ao próximo dia 30 de setembro.

Red Dead Redemption 2, por exemplo, que antes custava 69,99€, poderá agora ser adquirido pelos subscritores do PlayStation®Plus por apenas 29,39€. Já o Need for Speed™ Ultimate Bundle poderá, até 30 de setembro, ser adquiridos por 19,99€ pelos membros do PlayStation®Plus, que também poderão comprar, durante o mesmo período, o icónico Mortal Kombat 11 com um desconto de 50%, ou seja, por 24,99€ em vez dos 37,49€ habituais, o incrível Metro Exodus por 15,99€ (em vez de 39,99€) ou a DELUXE EDITION do Assassin’s Creed® Odyssey por 23,79€ (em vez de 84,99€).

Durante este período, quem tiver uma subscrição ativa do PlayStation®Plus poderá ainda adquirir Knack 2 e Everybody’s Golf por 11,99€ cada, em vez dos 39,99€ habituais, ou a Nitros Oxide Edition do Crash™ Team Racing Nitro-Fueled por 29,99€ (em vez de 59,99€). As novidades não ficam por aqui e, para além de existirem mais títulos em promoção, aqueles que não forem membros do PlayStation®Plus também poderão adquirir emocionantes títulos com descontos até 30% na PlayStation®Store.

De lembrar que, recentemente, a SIE confirmou que a comunidade PlayStation®Plus atingiu os 44,9 milhões de utilizadores em todo o mundo, tendo crescido em 3 milhões de subscritores só no último trimestre. E que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4.

Para além disto, a partir de hoje e até ao próximo dia 30 de setembro também, entram em vigor na PlayStation®Store novas promoções, que oferecem aos jogadores a possibilidade de aquirirem dezenas de jogos por menos de 20€.

BEYOND: Duas Almas™, Far Cry Primal e Heavy Rain™ são alguns dos títulos em destaque nestas promoções, e podem ser adquiridos por 9,89€ cada (antes custavam 29,99€ cada). Mas há mais, e até 30 de setembro os jogadores também poderão adquirir Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered por 18,98€ (em vez de 24,99€), Just Cause 4 – Gold Edition por 19,99€ em vez dos 59,99€ habituais.