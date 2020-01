PlayStation Portugal anuncia passatempo especial de Natal

A PlayStation® Portugal acaba de anunciar, na sua página de Instagram, um passatempo com prémios num valor superior a 1000€ em Cartões Presente PlayStation®Store, PlayStation®Plus e PlayStation™Now. Este é um passatempo único, que surge no âmbito da campanha #SalvaoPaiNatal. Vê aqui o vídeo.





Para participar neste passatempo, que se prolonga até ao próximo dia 29 de dezembro, os consumidores terão de publicar um vídeo no seu perfil do Instagram e explicar como é que ajudariam o Pai Natal a tornar este Natal mais PlayStation. No final, serão encontrados 5 vencedores, que serão contactados via mensagem privada no dia 30 do mesmo mês. Cada um deles receberá um carregamento PlayStation®Store de 100€ e duas subscrições anuais, uma do PlayStation®Plus e outra do PlayStation™Now.Estes Cartões Presente PlayStation® estão disponíveis em lojas online e em centenas de lojas físicas, e oferecem aos jogadores a oportunidade de comprarem jogos e serviços digitais para si, para os seus amigos e familiares.De salientar que os Cartões Presente PlayStation®Store, a loja online da PlayStation®, estão à venda em centenas de lojas físicas e estão disponíveis numa grande variedade de preços. Existem cartões de 10€, 20€, 30€, 50€, entre outros. E que com estes cartões os jogadores poderão escolher o seu presente favorito entre os milhares de jogos e conteúdos digitais para a PlayStation®4 disponíveis na PlayStation®Store.Por outro lado, com os Cartões Presente PlayStation®Plus, que podem conter uma subscrição de 1 mês (8,99€), 3 meses (24,99€) ou 12 meses (59,99€), os jogadores, para além de terem a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.Já com os Cartões Presente PlayStation™Now, que podem conter uma subscrição de 1 mês (9,99€), 3 meses (24,99€) ou 12 meses (59,99€), os jogadores poderão obter acesso imediato a uma enorme coleção com mais de 700* jogos da PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows, com novos jogos adicionados todos os meses. Horizon Zero Dawn™, Uncharted: O Legado Perdido e Overcooked! 2, por exemplo, são os jogos que, no próximo dia 2 de janeiro, se juntam ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.