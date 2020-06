PlayStation Portugal apresenta Festival Online dedicado a The Last of Us II

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem ao seu primeiro Festival Online, que vai ser totalmente dedicado a The Last of Us Parte II, o aguardado título da Naughty Dog que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho totalmente localizado em português. O MODO PlayStation Live decorrerá um dia antes do lançamento, ou seja, na quinta-feira, dia 18 de junho, a partir das 18h00, e celebrará, em grande, o lançamento de um dos jogos mais aguardados de sempre para a PlayStation®4. O evento será transmitido em direto e na íntegra no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal.

Para além de alguns momentos de gameplay com a comunidade especializada, entrevistas e desafios com convidados especiais, este grande evento de celebração do lançamento do jogo de uma geração, que está atualmente classificado com 96 no Metacritic, contará ainda com muitos prémios alusivos ao título da Naughty Dog para oferecer à comunidade em todos os canais da PlayStation® Portugal, incluindo uma PS4™ Pro de Edição Limitada The Last of Us Parte II e uma Edição de Colecionador.

"Este Festival Online é um formato no qual que temos vindo a pensar há algum tempo e sentimos que o lançamento do The Last of Us Parte II seria o momento ideal para estreá-lo. Serão mais de 2 horas de puro entretenimento com uma enorme variedade de conteúdos, para todos os gostos e com muitas surpresas, durante as quais os protagonistas serão os fãs de The Last of Us e toda a comunidade PlayStation" referiu o Relações Públicas da PlayStation Portugal João Lopes. "Convidamos toda a nossa comunidade a juntar-se a nós, naquele que pretendemos que seja o primeiro de muitos eventos do género", conclui João Lopes.

O MODO PlayStation Live, poderá ser acompanhado em direto e na íntegra no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal. Alguns dos momentos desta emissão também passarão pelos perfis oficiais de Facebook e de Instagram da PlayStation® Portugal.

Neste Festival Online totalmente dedicado a The Last of Us Parte II, o apresentador da emissão, Gonçalo Morais, irá mostrar alguns momentos de gameplay do aguardado título, comentando-os, em simultâneo, com jornalistas e youtubers reconhecidos dentro da indústria.

Para além disto, quem estiver a assistir ao MODO PlayStation Live esta quinta-feira, poderá ainda acompanhar algumas entrevistas e breves e divertidos desafios em torno do universo do The Last of Us Parte II com convidados especiais. A atriz Joana Ribeiro, que este ano fez parte do grupo de 10 atores selecionados para o programa European Shooting Star (uma iniciativa do European Film Promotion, EFP, que decorreu durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim e tem como objetivo dar a conhecer novos nomes da representação no contexto europeu) será uma das convidadas do evento, e irá falar do seu trabalho de dobragem no The Last of Us Parte II, fazendo um paralelo entre o seu crescimento enquanto atriz e o crescimento da personagem Ellie, a que dá voz pela segunda vez, desde 2013 (data de lançamento do primeiro jogo) até aos dias de hoje.

O reconhecido apresentador e ator Rui Unas, e o game developer português de maior sucesso Filipe Pina, também farão parte do grupo de convidados especiais deste Festival Online, e irão dar a sua perspetiva do jogo, do qual são ambos grandes fãs.

As surpresas não ficam por aqui e o MODO PlayStation Live, que poderá ser acompanhado em direto no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, contará ainda com a presença do maior youtuber de gaming em Portugal, RicFazeres, que irá explicar porque é que também é tão fã do jogo da Naughty Dog, e qual o impacto no seu canal de YouTube das duas séries que dedicou no canal a The Last of Us Parte II.

Durante este MODO PlayStation Live, haverá ainda espaço para o ilustrador André Trindade mostrar o trabalho de customização de guitarras que está a desenvolver no âmbito do passatempo lançado recentemente às comunidades de vários meios de gaming portugueses, cujo vencedor foi o ilustrador Nuno Martins, da comunidade do Eurogamer Portugal.

O evento de celebração do lançamento de um dos jogos mais aguardados de sempre para a PlayStation®4 contará ainda com diversos passatempos, sendo que o grande passatempo desta emissão será exclusivo para quem acompanhar a emissão no YouTube. O espetador que acumular mais minutos de visualização do streaming será o vencedor, recebendo em casa uma PS4™ Pro de Edição Limitada The Last of Us Parte II. Existirão outros passatempos em simultâneo em todos os canais da PlayStation® Portugal (YouTube, Facebook e Instagram), oferecendo Edições Standard (em formato digital) e merchandising exclusivo do jogo.

De lembrar que, recentemente, a PlayStation® Portugal anunciou uma ação especial de The Last of Us Parte II e desafiou a sua comunidade a criar a sua versão do tema "Through the Valley". O músico Diogo Piçarra deu o mote à iniciativa e publicou um vídeo na sua página de Instagram com uma interpretação única e inédita da canção. Para participar neste desafio, os participantes têm de registar a sua versão de "Through the Valley" num vídeo com até 01 minuto de duração e publicá-lo no seu perfil de Instagram (que deve ser público), utilizando o hashtag #DesafioTheLastofUsParteII e identificando o perfil da @PlayStationPT juntamente com a publicação. Podem fazê-lo até às 23h59 de hoje, dia 15 de junho. No final, o Diogo Piçarra irá escolher dois vencedores e revelá-los-á em direto neste MODO PlayStation Live. Para além de uma Edição Especial do The Last of Us Parte II, os vencedores ganham ainda um Meet & Greet online único com o Diogo Piçarra.

Para mais informações sobre este evento online, está atento às redes sociais da PlayStation® Portugal.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro, que também estará disponível no dia do lançamento do jogo da Naughty Dog. Para já, o título está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.