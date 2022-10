PlayStation revela vídeo sobre os bastidores de God of War Ragnarök

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou há pouco o segundo episódio da série de vídeos, recentemente anunciada, sobre os bastidores do muito aguardado God of War Ragnarök, que chegará à PlayStation®5 e à PlayStation®4 no próximo dia 09 de novembro, e que já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. O segundo vídeo da série, intitulado "Um Novo Nível de Combate e Inimigos", pode ser visto aqui. Nele explora-se como a equipa do Santa Monica Studio eleva a um novo nível o combate fluído e expressivo de God of War Ragnarök, bem como a importância de construir um elenco de inimigos único, memorável e variado contra os quais os jogadores podem testar a sua habilidade.

"Uma das partes mais desafiantes de ser Combat Designer não é a implementação técnica de criar uma criatura, mas antes navegar essa linha entre ser frustrante e ser desafiante. Queremos criar algo que seja aliciante para os jogadores, que os faça focar-se e esforçar-se a sério contra o inimigo e sentir-se bem ao ultrapassá-lo. Mas não queremos que se sintam derrotados por não conseguirem", diz Stephen Oyarijivbie, Combat Designer no Santa Monica Studio.

"E depois é gratificante quando ganhas, não porque era impossível, mas porque foi divertido e desafiante", acrescentou Roberto Clemente, Senior Combat Animator no Santa Monica Studio.

Por outro lado, a Senior Visual Effects Artist do Santa Monica Studio, Sabra Goebel, comenta que "como artista de efeitos visuais tenho de dar poder aos golpes. Controlas fogo, terra, água e vento. Quer estejas a atirar o machado ou a ser atacado por um feitiço inimigo, os efeitos visuais é que dão movimento e perigo a cada golpe das personagens inimigas".

De lembrar que esta será uma série composta por 10 episódios, sendo que os próximos 8 serão partilhados ao longo das próximas semanas, às terças-feiras, e estarão focados em aspetos específicos do jogo: desde a criação da história e evolução do combate até à criação da banda sonora e cinemáticas. Nenhum dos episódios contém spoilers do jogo. Revê aqui o primeiro vídeo da série, intitulado "God of War Ragnarök - Moldar a História".

God of War Ragnarök chegará à PlayStation®5 e à PlayStation®4 no próximo dia 09 de novembro. Até lá os jogadores poderão reservá-lo, tanto na PlayStation®Store, como nos pontos de venda habituais. Aqueles que o fizerem receberão diversos incentivos de reserva, que variam dependendo do sítio onde reservarem o jogo.

Com o lançamento à porta, esta é uma excelente oportunidade para todos os jogadores e fãs de God of War poderem desfrutar não apenas do título que dá continuidade à muito aclamada saga nórdica (e/ou daquilo que as Edições que comprarem trazem), como também de alguns extras adicionais que receberão ao reservarem o jogo. Aqueles que o fizerem através da PlayStation®Store, por exemplo, receberão dois artigos de jogo: uma armadura da neve (Ressurreta) para Kratos e uma túnica da neve (Ressurreta) para Atreus (cosmético)*. Por outro lado, aqueles que escolherem um dos pontos de venda habituais para reservar o novo God of War Ragnarök receberão adicionalmente o seguinte, de acordo com o retalhista onde o reservarem:

Quem fizer a sua reserva na Worten receberá um mini livro de arte do jogo. Quem optar por reservar o novo God of War Ragnarök na FNAC receberá um porta-chaves machado Leviatã. Já aqueles que preferirem reservar o título na Gaming Replay receberão um mini poster metálico, enquanto os que o fizerem no El Corte Inglés terão entregas à meia-noite, o que significa que poderão receber o jogo no dia 8 de novembro, entre a meia-noite e as 02h00**. Por outro lado, os que optarem por reservar o título na Rádio Popular receberão alguns autocolantes alusivos ao jogo. O ideal é os jogadores consultarem a sua loja favorita, de forma a também ficarem a conhecer todos os descontos que estas têm disponíveis para quem reservar God of War Ragnarök.

De relembrar ainda que está atualmente a decorrer nos canais oficiais da PlayStation®Portugal no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook até ao próximo dia 8 de novembro, um passatempo que dará aos jogadores que fizerem a reserva do jogo, independentemente do sítio onde a tenham feito, a oportunidade de se habilitarem a ganhar um par de sapatilhas de edição exclusiva*** inspirados em seis dos reinos do título: Midgard, Alfheim, Svartalfheim, Helheim, Muspelheim e Niflheim. Estes ténis são o resultado de uma parceria entre a PlayStation™, a icónica marca de sapatilhas portuguesa Sanjo e God of War™.

Do Santa Monica Studio, God of War Ragnarök é a sequela do aclamado God of War (2018), onde Kratos e Atreus terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profética que trará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais, Kratos e Atreus vão ter de escolher entre a segurança da sua família e a segurança dos reinos.