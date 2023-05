PlayStation Showcase revela várias novidades para o PlayStation VR2

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem no PlayStation® Showcase diversas novidades para o PlayStation®VR2, o novo dispositivo de realidade virtual e de alta tecnologia para a PlayStation®5, entre as quais se destacam o anúncio de Arizona Sunshine 2 e do modo VR para o Resident Evil 4 Remake. Em baixo deixamos um resumo dos principais anúncios que foram feitos nesta transmissão, que durou pouco mais de uma hora.

Arizona Sunshine 2 recebeu um divertido trailer e foi confirmado que chegará ao PlayStation®VR2 ainda este ano, assim como que já é possível adicionar este título à lista de desejos na PlayStation®Store. O jogo transportará os jogadores para um Arizona zombificado, onde o protagonista, com um mordaz sentido de humor, terá de enfrentar uma multidão de zombies com um arsenal diversificado.

Já Resident Evil 4 Remake, lançado no final de março, recebeu um emocionante trailer e a confirmação de que um modo VR (compatível com o PlayStation®VR2) está em desenvolvimento. O título, bastante aclamado pela crítica especializada e por jogadores de todo o mundo, colocará os jogadores na pele de Leon S. Kennedy, que procura a desaparecida Ashley Graham enquanto luta contra as novas "pragas".

Também foi confirmado que o popular Beat Saber, um dos maiores bestsellers de realidade virtual, estará disponível para o PlayStation®VR2, e que todos os jogadores que tiverem a versão do jogo para o PlayStation®VR poderão atualizar para a versão disponível para o PlayStation®VR2 sem custos adicionais. Para além disto, foi anunciado o DLC Queen Music Pack, que estará disponível por 13,99€, e contará com 11 canções icónicas da lendária banda de rock, um novo ambiente personalizado e um espetáculo de luzes único para cada uma das suas canções. Visita o Blog Oficial da PlayStation® para ver o trailer e para mais informações.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 é a sequela do aterrador título homónimo, considerado um êxito para os jogadores e criadores de conteúdo. Como já é habitual no vasto reportório de jogos da franquia, este colocará os jogadores em situações de cortar a respiração, onde terão de sobreviver a um grupo de personagens letais. Estará à venda no final deste ano e o seu trailer poderá ser visto aqui.

Para além disto, houve espaço para mais novidades durante o PlayStation® Showcase de ontem, e Crossfire: Sierra Squad, o shooter tático da Smilegate West, mostrou algumas imagens de gameplay num vibrante trailer, que pode ver-se aqui. Ainda sem data de lançamento confirmada, o jogo contará com mais de 60 missões de campanha, 39 tipos de armas diferentes e um multijogador cooperativo de 4 jogadores.

Já Synapse, desenvolvido pelos veteranos de realidade virtual do nDreams Studio – criadores de Fracked entre outros – é um shooter para o PlayStation®VR2 no qual os jogadores terão poderes telecinéticos. O jogo estará disponível a partir do próximo dia 4 de julho e o seu trailer também já está disponível.

De recordar que o PlayStation®VR2 está à venda nos pontos de venda habituais por um PVP estimado de 599,99€.