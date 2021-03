PlayStation Store: Campanha “Mega Março” arranca hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Mega Março" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos até ao próximo dia 31 de março.





Entre as ofertas disponíveis destaque para a Champions Edition do FIFA 21 (PS4™ & PS5™), que com estas promoções passa a estar disponível por apenas 35,99€ (antes 89,99€) na PlayStation®Store até 31 de março. Esta Edição inclui: 5 packs de Ouro Raros; Item Emprestado Kylian Mbappé por 5 encontros FUT; Talento Caseiro no Modo Carreira, talento das camadas jovens com potencial de classe mundial; Item Emprestado Embaixador FUT – os jogadores podem escolher 1 de 3 itens de jogador (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) por 3 encontros FUT; Equipamentos FUT Artista de Banda Sonora e Itens de Estádio.O Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, disponível para os jogadores tanto da PlayStation®5 como da PlayStation®4, também está em destaque nesta campanha já que até 31 de março poderá ser adquirido por apenas 45,49€ em vez dos 69,99€ habituais, o que representa um desconto de 35% face ao seu valor original. Aqui, o Neo Cortex e o N. Tropy voltaram ao ataque e estão a lançar uma ofensiva contra todo o multiverso e cabe ao Crash e à Coco salvar o dia ao juntarem as quatro máscaras quânticas para dobrar as regras da realidade.Destaque ainda para Far Cry® New Dawn, que custa agora 17,09€ (antes 44,99€) na PlayStation®Store, o que significa que, por um preço único, os jogadores poderão entrar na região transformada e pós-apocalíptica de Hope County, no Montana, 17 anos após uma catástrofe nuclear.Com a chegada da campanha "Mega Março" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir a Deluxe Edition do Assassin's Creed® Odyssey a um preço único, já que o título recebeu um desconto de 75% e, em vez de 84,99€, está agora disponível por apenas 21,24€ na PlayStation®Store. Esta Edição, para além do jogo, inclui o pacote Deluxe, que contém: o pacote Cronos (inclui 5 peças de armadura épicas, 1 arma épica e 1 montada épica); o pacote Arauto do Crepúsculo (inclui 5 peças de armadura raras e 1 arma rara); o pacote naval Capricórnio (inclui 1 design de navío e 1 tema para a tripulação); 1 acréscimo de XP temporario e 1 acréscimo de dracmas temporario.De realçar que, para além destes títulos, outros como o Fallout 4, Control, UNCHARTED: O Legado Perdido ou o The Sims™ 4 também passam a estar passam a estar disponíveis na PlayStation®Store a um preço único. Mas há mais.Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:Assassin’s Creed® The Ezio Collection: 17,49€ (Antes: 49,99€)Assassin's Creed® Odyssey Deluxe Edition: 21,24€ (Antes: 84,99€)Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition: 23,09€ (Antes: 69,99€)Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time: 45,49€ (Antes: 69,99€)Control: 17,99€ (Antes: 29,99€)DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition: 44,99€ (Antes: 89,99€)Dying Light: 11,99€ (Antes: 39,99€)Fallout 4: 9,99€ (Antes: 19,99€)Far Cry® New Dawn: 17,09€ (Antes: 44,99€)FIFA 21 Champions Edition PS4™ & PS5™: 35,99€ (Antes: 89,99€)Middle-earth™: Shadow of War™ Definitive Edition: 22,49€ (Antes: 49,99€)Need for Speed™ Heat Deluxe Edition: 19,99€ (Antes: 79,99€)The Sims™ 4: 9,99€ (Antes: 39,99€)Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition: 8,99€ (Antes: 29,99€)UNCHARTED: O Legado Perdido: 12,99€ (Antes: 19,99€)WATCH DOGS® 2: 15,39€ (Antes: 69,99€)