PlayStation Store: Campanha “Planeta dos Descontos” em marcha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da campanha "Planeta dos Descontos" à PlayStation®Store, o que significa que, até ao próximo dia 12 de outubro, os jogadores poderão adquirir grandes títulos para a PlayStation®5 e PlayStation®4 a preços únicos.

Em baixo um resumo dos principais destaques desta campanha:

Battlefield 2042 PS4™: 31,49€ (antes: 69,99€);

Battlefield 2042 PS5™: 35,99€ (antes 79,99€);

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bundle Cross-Gen PS5™ & PS4™: 29,99€ (antes 74,99€);

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Standard Edition para a PS4™: 23,09€ (antes 69,99€);

Call of Duty®: Modern Warfare® para a PS4™: 23,09€ (antes 69,99€);

Call of Duty®: Vanguard – Edição Standard para a PS4™: 34,99€ (antes 69,99€);

Call of Duty®: Vanguard – Bundle Cross-Gen para a PS5™: 39,99€ (antes 79,99€);

CarX Drift Racing Online para a PS4™: 5,99€ (antes 23,99€);

Cuphead para a PS4™: 13,99€ (antes 19,99€);

Cuphead & The Delicious Last Course para a PS4™: 20,24€ (antes 26,99€);

Demon's Souls para a PS5™: 44,79€ (antes 79,99€);

Destiny 2: The Witch Queen para a PS4™ & PS5™: 23,99€ (antes 39,99€);

Dragon Ball Z: Kakarot para a PS4™: 17,49€ (antes 69,99€);

F1® 22 Champions Edition PS4™ & PS5™: 53,99€ (antes 89,99€);

Farming Simulator 22 para a PS4™ & PS5™: 39,99€ (antes 49,99€);

Friday the 13th: The Game para a PS4™: 4,34€ (antes 14,49€);

Gang Beasts para a PS4™: 8,99€ (antes 19,99€);

Atualização - Ghost of Tsushima Director’s Cut para a PS4™: 14,99€ (antes 19,99€);

Horizon Zero Dawn™: Edição Completa para a PS4™: 9,99€ (antes 19,99€);

It Takes Two PS4™ & PS5™: 19,99€ (antes 39,99€);

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4™ & PS5™: 34,79€ (antes 59,99€);

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte - Edição Digital Deluxe para a PS5™: 60,29€ (antes 89,99€);

Rollerdrome para a PS4™ & PS5™: 19,79€ (antes 29,99€);

Sniper Elite 5 Deluxe Edition para a PS4™ & PS5™: 67,49€ (antes 89,99€);

SnowRunner para a PS4™ & PS5™: 23,99€ (antes 39,99€);

Sonic Origins PS4™ & PS5™: 29,99€ (antes 39,99€);

Way of the Hunter - Elite Edition para a PS5™: 43,99€ (antes 54,99€);