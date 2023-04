PlayStation Store: Etiquetas de acessibilidade chegam esta semana

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que esta semana chegam à PlayStation®Store as etiquetas de acessibilidade para os jogadores que tiverem uma consola PlayStation®5. Isto significa que estes poderão verificar com facilidade se o título que querem jogar inclui as opções de acessibilidade que mais lhes interessa.

As etiquetas de acessibilidade ajudam os criadores a passarem informação detalhada aos jogadores sobre as opções de acessibilidade que os seus títulos oferecem. Na prática isto significa que, ao navegarem pela página dos jogos na PlayStation®Store, os jogadores terão disponível uma lista de opções de acessibilidade ao pressionarem o botão do triângulo – isto sempre que os títulos suportem as etiquetas de acessibilidade.

Estas etiquetas darão a conhecer aos jogadores, facilmente e de forma detalhada, os ajustes de acessibilidade de áudio que estão disponíveis, assim como algumas opções do comando DualSense™, ajustes de dificuldade ou funcionalidades de comunicação online como a transcrição do chat. Podes ver aqui um exemplo desta interface.

Em baixo deixamos uma lista de algumas etiquetas de acessibilidade disponíveis, incorporadas em seis categorias distintas:

Opções de acessibilidade visuais: incluem texto claro ou texto grande, alternativas de cor, indicações de áudio ou direção do som;

Áudio: Controlos de volume, áudio mono, leitor de ecrã ou alternativas às indicações visuais;

Legendas: tamanho das legendas, legendas claras ou grandes;

Opções de controlo: remapeamento de botões, sensibilidade do joystick, capacidade de jogar sem pressionar botões, pressão rápida de botões ou controlo por movimento;

Mecânicas de jogo: configurações de dificuldade, capacidade de omitir puzzles, simplificação de eventos de ação rápida ou velocidade de jogo;

Comunicação Online: transcrição de conversação de voz ou texto e comunicação ping;

Esta funcionalidade estará disponível na PlayStation®Store para os jogadores que tiverem uma consola PlayStation®5 – tanto em títulos da PS5™ como da PS4™. Se as versões para ambas as plataformas estiverem disponíveis, por exemplo, os jogadores poderão comparar as etiquetas de acessibilidade disponíveis para as duas consolas através de um menu dropdown.

As etiquetas irão ser implementadas ao longo desta semana, e a SIE continuará a colaborar com inúmeros criadores para que as adicionem aos seus centros de jogo na PlayStation®5 ao longo das próximas semanas e meses.

Combinadas com a ampla variedade de ajustes de acessibilidade da interface da consola PlayStation®5, as etiquetas de acessibilidade permitirão adaptar a experiência de jogo na PS5™ às necessidades individuais de cada jogador.

Em conjunto com títulos que disponibilizam já diversas opções de acessibilidade e foram desenvolvidos pelos PlayStation Studios, e também com produtos que serão lançados em breve, tais como o Project Leonardo, cujo design está centrado na inclusão, estas etiquetas de acessibilidade representam o mais recente desenvolvimento no esforço por criar uma experiência de jogo sem barreiras e adaptada às necessidades de jogadores com diferentes níveis de capacidades.

Para mais informações sobre isto visita o Blog Oficial da PlayStation®.

A propósito da PlayStation®5 importa ainda realçar que a Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anunciou há pouco que, até ao próximo dia 14 de maio, os jogadores poderão adquirir, nos pontos de venda habituais, uma consola PlayStation®5 com um jogo à escolha a partir de 559,99€ (PVP estimado).Em baixo deixamos um resumo de alguns conjuntos que poderão ser adquiridos ao longo desta campanha:

PS5™ Standard + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: agora por apenas 559,99€* (antes 609,98€*);

PS5™ Standard + Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte: agora por apenas 559,99€* (antes 629,98€*);

PS5™ Standard + The Last of Us™ Parte I: agora por apenas 599,99€* (antes 629,98€*);

PS5™ Standard + Gran Turismo™ 7: agora por apenas 599,99€* (antes 629,98€*);

PS5™ Standard + Horizon Forbidden West: agora por apenas 599,99€* (antes 629,98€*);

PS5™ Standard + Hogwarts Legacy: agora por apenas 589,99€* (antes 624,98€*);

PS5™ Standard + FIFA 23: agora por apenas 569,99€* (antes 619,98€*);

PS5™ Standard + LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga: agora por apenas 559,99€* (antes 584,98€*);

PS5™ Standard + DualSense™: agora por apenas 599,99€* (antes 609,99€*);

PS5™ Digital + DualSense™: agora por apenas 499,99€* (antes 509,99€*);

PS5™ Standard + God of War Ragnarök: agora por apenas 599,99€* (antes 623,99€*);

PS5™ Digital + God of War Ragnarök: agora por apenas 499,99€* (antes 523,99€*);