PlayStation Store recebe nova vaga de promoções

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da segunda vaga da Promoção de Primavera à PlayStation®Store. Isto significa que os jogadores poderão agora adquirir mais jogos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR com grandes descontos, sendo que os subscritores do PlayStation®Plus terão acesso a descontos adicionais numa seleção de títulos. A maioria destas promoções incluem as versões standard de diversos títulos, inúmeras Edições Deluxe e alguns DLCs.

Para além disto, o PlayStation™Now, cujo catálogo conta com mais de 700 títulos para a PS4™, PS3™ e PS2™ para todo o tipo de jogadores, conta ainda com um desconto especial de 25%* na sua subscrição anual até ao próximo dia 29 de abril às 10h00, o que significa que passa a custar 44,99€ em vez de 59,99€.

Entre os títulos em destaque nesta segunda vaga de promoções está o Call of Duty®: Modern Warfare®, que dá aos jogadores a oportunidade de descobrirem uma campanha visceral ou de juntarem a sua equipa na derradeira experiência online com múltiplos desafios Special Ops, uma mistura de mapas e modos Multijogador e o primeiro sistema Battle Pass da série. Os jogadores da PlayStation®4 que adquirirem este jogo recebem ainda em exclusivo o modo Sobrevivência** do Special Ops, um modo cooperativo adicional onde eles e até mais três amigos enfrentam vagas de forças inimigas. Título está agora disponível na PlayStation®Store com um desconto de 25% face ao seu valor original, o que significa que poderá ser adquirido por 52,49€ em vez dos 69,99€ habituais.

Marvel’s Spider-Man, que explora um novo capítulo do universo do Spider-Man com um Peter Parker mais experiente, também foi incluído na Promoção de Primavera da PlayStation®Store, sendo que a sua Edição Standard está agora disponível por apenas 19,99€ em vez dos 39,99€ habituais, e a Edição Jogo do Ano custa agora 29,99€ em vez de 49,99€. Os subscritores do PlayStation®Plus têm direito a um desconto adicional de 10% em ambos os produtos. Protagonizado por um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo, Marvel’s Spider-Man conta com a destreza acrobática, a capacidade de improviso e o manejo das teias que deram fama a este trepador de paredes, ao mesmo tempo que introduz elementos nunca antes vistos num jogo do Spider-Man.

As novidades não ficam por aqui e, disponível na PlayStation®Store com um desconto de 50% está também o Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy, que dá aos jogadores a oportunidade de voltarem a jogar com o seu marsupial favorito, e que com estas promoções passa a custar 19,99€ em vez de 39,99€. Contendo o Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e o Crash Bandicoot 3: Warped, a Trilogia N. Sane foi construída de raiz com novos visuais e áudio para oferecer a jogabilidade clássica da série a uma nova geração.

A Edição Digital Deluxe do Death Stranding também está em promoção na PlayStation®Store, e custa agora 49,99€ em vez dos 79,99€ habituais, o que representa um desconto de 38% face ao valor original. Esta edição inclui o jogo completo, um conjunto completo de avatares, Death Stranding: Timefall (música original do mundo de Death Stranding e Cenas dos Bastidores) e ainda versões douradas especiais de artigos de jogo (sendo que os jogadores terão de progredir na história para desbloquearem artigos de jogo). Do lendário criador de jogos Hideo Kojima, Death Stranding é um inovador jogo em mundo aberto que desafia os limites do género de ação e aventura, que se passa num futuro próximo, após o planeta ter sido abalado por explosões misteriosas que desencadearam uma série de eventos sobrenaturais a que se chamou Maré de Morte. Neste cenário infestado por criaturas extranaturais, a ameaça de uma extinção em massa paira sobre o mundo, e cabe ao protagonista, Sam Porter Bridges, atravessar a paisagem devastada e salvar a humanidade da aniquilação iminente.

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, que dá a oportunidade aos jogadores de participar em confrontos FPS 5 contra 5 explosivos, com uma enorme gama de operadores especializados, também está em destaque, sendo que a sua Deluxe Edition custa agora apenas 8,99€ em vez de 29,99€. Já a sua Gold Edition, com estas promoções, está agora disponível na PlayStation®Store por 29,99€ em vez de 54,99€, enquanto que a Ultimate Edition custa 44,99€ em vez dos 84,99€ habituais.

Há mais novidades e a Deluxe Party Edition do The Sims™ 4, que permite aos jogadores criarem e controlarem pessoas num mundo virtual sem regras, também recebeu um desconto de 76% em relação ao seu preço original, custando agora apenas 11,99€ na PlayStation®Store em vez dos 49,99€ habituais.

Há mais novidades, e alguns títulos para o PlayStation®VR também receberam um desconto único nesta segunda vaga de promoções da PlayStation®Store. É o caso por exemplo do ASTRO BOT Rescue Mission™, um jogo de plataformas criado, em exclusivo, para o PlayStation®VR, onde os jogadores terão de ajudar Astro, que é o capitão de uma nave espacial, a salvar a sua tripulação, que se perdeu depois de um incidente no espaço, que custa agora, por um tempo limitado, 14,99€ na PlayStation®Store, em vez dos 39,99€ habituais. É também o caso do Blood & Truth™, que recebeu um desconto de 62%, o que significa que também poderá agora ser adquirido por apenas 14,99€ em vez de 39,99€, por um tempo limitado. Existem mais títulos para o PlayStation®VR em destaque na Promoção de Primavera da PlayStation®Store por um tempo limitado, como o RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY, que custa agora 11,99€ em vez de 29,99€, ou o Job Simulator, que em vez de 19,99€ está agora disponível por 12,99€.

Para além destes, destaque ainda para as seguintes ofertas:

Assassin’s Creed® Odissey Deluxe Edition com 70% à 24,99€ (Antes 84,99€)

Assassin’s Creed® Odissey Passe de Temporada com 60% à 15,99€ (Antes 39,99€)

Assassin’s Creed® Odissey Ultimate Edition com 60% à 44,99€ (Antes 114,99€)

Crash Bandicoot™Bundle – N.Sane Trilogy + Crash™Team Racing Nitro-Fueled com 45%à 38,49€ (Antes 69,99€)

Bundle Triplo Crash™ + Spyro™ com 40%à 59,99€ (Antes 99,99€)

Bundle Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ com 45% à 38,49€ (Antes 69,99€)

Detroit: Become Human - Edição Digital Deluxe com 67% à 12,99€ (Antes 39,99€). Desconto adicional de 5% para os subscritores do PlayStation®Plus.

DRAGON BALL Z: KAKAROT com 35% à 44,99€ (Antes 69,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition com 38% à 54,99€ (Antes 89,99€)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Ultimate Edition com 35% à 64,99€ (Antes 99,99€)

God of War™ Edição Digital Deluxe com 33% à 19,99€ (Antes 29,99€). Desconto adicional de 5% para os subscritores do PlayStation®Plus.

Grand Theft Auto V Edição Premium Online com 60% à 13,99€ (Antes 34,99€)

Horizon Zero Dawn™ Edição Completa com 35% à 12,99€ (Antes 19,99€)

NBA 2K20 Digital Deluxe Edition com 70%à 24,99€ (Antes 84,99€)

NBA 2K20 Legend Edition com 70% à 29,99€ (Antes 99,99€)

Tennis World Tour com 80% à7,99€ (Antes 39,99€)

Tennis World Tour Legends Edition com 73% à 19,99€ (Antes 74,99€)

The Last of Us™ Remastered com 50% à 9,99€ (Antes 19,99€).

Relativamente a esta Promoção de Primavera, visita o Blog Oficial da PlayStation® e consulta todas as ofertas disponíveis na PlayStation®Store.

De realçar que, a propósito de novidades, chegou a hora dos subscritores do PlayStation®Plus receberam uma nova recompensa (um novo esquema de cores gratuito para o acessório Espinal Double Bandolier) no Red Dead Online. Para a receber, basta jogarem até ao dia 03 de maio na PlayStation®4 e o novo conteúdo ficará disponível na secção "Weapons Equipment". E que, recentemente, a Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que, desde ontem, dia 16 de abril, e até ao próximo dia 6 de maio, os fãs da PlayStation® podem descarregar***, de forma gratuita, dois grandes títulos para a PlayStation®4, através da PlayStation®Store: Uncharted™: The Nathan Drake Collection e Journey™. Esta decisão decorre no âmbito da iniciativa da SIE, #PlayAtHome, que pretende atuar em duas áreas: o acesso a jogos gratuitos para ajudar a comunidade PlayStation® a viver grandes aventuras enquanto permanece em casa; e a criação de um fundo para ajudar os pequenos estúdios independentes que estão a atravessar dificuldades económicas, a continuarem a criar e a desenvolver grandes experiências para todos os jogadores. Sabe mais no Blog Oficial da PlayStation®.