PlayStation tem uma rua de Natal no centro de Lisboa

A PlayStation® Portugal anuncia que, pela primeira vez, a marca tem as suas próprias iluminações de Natal no centro de Lisboa. As luzes de Natal PlayStation® são uma iniciativa única e inédita, que traz ao centro histórico e cheio de vida da capital o Natal mais azul de sempre.

‘Amor’, ‘Coragem’ e ‘Alegria’ foram algumas das palavras que a PlayStation® Portugal quis destacar esta época natalícia em Lisboa, já que são também um reflexo das principais emoções que os jogadores da PlayStation®5 dizem sentir graças a esta consola de última geração.

Quem quiser entrar no espírito natalício e ver com os seus próprios olhos a magia das luzes de Natal da PlayStation® poderá fazê-lo até ao próximo dia 10 de janeiro, sendo que o seu trajeto arranca no Largo de Camões, continua pelo Largo do Chiado, segue em direção à Rua Garrett, e termina na FNAC do Chiado, onde estão disponíveis diversos postais de Natal PlayStation® exclusivos e prontos a enviar. Isto significa que, quem tiver interesse em fazê-lo, só tem de escolher um postal (sendo que cada um está a associado a uma emoção), preenchê-lo com a mensagem que querem partilhar com alguém, e deixá-lo no marco de correio desenvolvido para o efeito. O envio fica ao cargo da PlayStation® Portugal.

De salientar que esta iniciativa, que pinta de azul a zona do Chiado por estes dias, dá continuidade a uma campanha lançada recentemente pela PlayStation® a nível global, que convida todos os jogadores a conhecerem o poder emocional de jogar na PlayStation®5, que já vendeu mais de 40 milhões de unidades em todo o mundo desde o seu lançamento. Revê aqui o vídeo, chamado "Sente mais com a PS5", que destaca a variedade de emoções que os jogadores sentem ao explorar os mundos da PlayStation®5, desde o medo ao enfrentar um Clicker no The Last of Us™ Parte I, à alegria de conhecer os mooncalves do Hogwarts Legacy e de se tornarem amigos de um lobo do gelo em Final Fantasy XVI.

De lembrar que, durante os últimos meses, foram lançados títulos incríveis para a PlayStation®5, tanto por parte dos PlayStation Studios, como de outros criadores, incluindo o aclamado Marvel’s Spider-Man 2, God of War™ Ragnarök, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Horizon Call of the Mountain, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor, Street Fighter 6, Humanity e os remakes de Dead Space e Resident Evil 4. Estas experiências extraordinárias somam-se à melhor seleção de jogos da história da PlayStation®, que já inclui títulos magníficos exclusivos nas consolas para a PlayStation®5, como The Last of Us Parte I, Final Fantasy XVI, Gran Turismo 7, Returnal, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte e Final Fantasy VII Remake".

A somar a isto, o catálogo de jogos para os membros do PlayStation®Plus também continua a crescer, e continua a ser renovado todos os mês com títulos populares.

Recentemente foi lançado um novo modelo da consola com um tamanho mais pequeno, e o reprodutor remoto PlayStation Portal™. Em breve será ainda lançada uma nova gama de produtos e acessórios de hardware incluindo os novos earbuds sem fios PULSE Explore™ e o Access™, o novo comando acessível e altamente personalizável para a PlayStation®5. Com estes novos produtos, em conjunto com o PlayStation®VR 2 e o DualSense Edge™, os jogadores poderão melhorar a sua experiência na PlayStation®5 com mais opções inovadoras que nunca.

No próximo ano os jogadores poderão continuar a esperar mais grandes títulos, como Helldivers 2, Concord, Final Fantasy VII Rebirth, Tekken 8, Prince of Persia: The Lost Crown, Pacific Drive e muitos mais.