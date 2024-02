PlayStation VR2: Muitas novidades a caminho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, e no seguimento da recente revelação de Metro Awakening e Legendary Tales (através do State of Play do mês passado), diversas novidades para o PlayStation®VR2.

"O PlayStation®VR2 foi lançado há um ano, apoiado por um alinhamento de mais de 40 jogos na janela de lançamento, que incluía experiências totalmente novas, como Horizon Call of the Mountain e Pavlov, e títulos compatíveis com o PlayStation®VR2, como Gran Turismo™ 7 e Resident Evil Village", começou por escrever no Blog Oficial da PlayStation® Gillen McAllister, Manager de Content Communications na SIE. "Ao longo dos 12 meses seguintes, as nossas experiências foram ainda mais alargadas, com aventuras intensas na primeira pessoa, como Synapse, Red Matter e Resident Evil 4 VR Mode; puzzles como Humanity e 7th Guest VR; complementos de ação rítmica como Beat Saber, Synth Riders e Drums Rock; diversão multijogador sob a forma de Among Us VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, C-Smash VRS e muito mais", acrescentou, antes de anunciar uma série de novos anúncios, revelações de datas de lançamento, estreias de DLC e um lançamento de jogo.

Para além disto, Gillen McAllister também revelou que a SIE está atualmente a testar a possibilidade "de os jogadores do PlayStation®VR2 acederem a jogos adicionais no PC para oferecer ainda mais variedade de jogos para além dos títulos PlayStation®VR2 disponíveis através da PlayStation®5". Revelou ainda que esperam disponibilizar este suporte em 2024.

Em baixo um resumo das principais novidades para o PlayStation®VR2 que foram reveladas hoje:

The Wizards - Dark Times: Brotherhood [Lançamento: hoje]: de acordo com Pawel Nitta, Head of Marketing do Carbon Studio VR, este "é um jogo de feitiços de ação e aventura em que os jogadores se tornam num poderoso Feiticeiro e, graças ao poder do PlayStation®VR2, podem lançar uma variedade de feitiços com as suas próprias mãos". Como criadores, Pawel Nitta diz que criaram "meticulosamente um mundo imersivo onde os jogadores exercem o poder da magia através de um lançamento de feitiços intuitivo baseado em gestos, uma mecânica básica da franquia The Wizards. "Com todo o poder do hardware da PlayStation®5 à nossa disposição, os jogadores podem esperar visuais de cortar a respiração e uma jogabilidade perfeita enquanto viajam pelo reino de Meliora numa experiência para um jogador e numa experiência cooperativa para três jogadores", escreveu. O jogo é lançado hoje na PlayStation®Store;

Wanderer: The Fragments of Fate [Lançamento: 27 de junho]: o estúdio Mighty Eyes revelou um novo trailer do jogo, com conteúdo de gameplay exclusivo, e confirmou a sua data de lançamento para o próximo dia 27 de junho. De acordo com Sam Ramlu, Produtora Executiva do estúdio, neste título, os jogadores vestiram a pele de Asher Neumann e poderão viajar no tempo à vontade, explorando mundos imersivos e experimentando uma ação emocionante, enquanto resolvem puzzles alucinantes e utilizam os seus poderes de viagem no tempo para remodelar o curso da história;

Little Cities: Bigger! [Lançamento: 12 de março]: segundo Kelly Howard, Co-Founder do estúdio responsável pelo desenvolvimento deste jogo, Purple Yonder, Little Cities: Bigger! "une a nossa caraterística exclusiva de construção de cidades em diorama com mais de 18 meses de conteúdo da atualização dos sonhos - a nossa fatia mais substancial de sempre de criação de ilhas relaxantes". Segundo ela "foi um prazer contar com o poder do PlayStation®VR2 para deixar o jogo em perfeitas condições", e os jogadores serão capazes de sentir tudo, desde o "barulho" satisfatório de uma montanha bem posicionada até à sensação de esculpir uma ilha com as sensações táteis do comando Sense. E, graças ao feedback dos auscultadores, poderão ainda experimentar erupções vulcânicas que fazem tremer o mundo enquanto pequenos helicópteros acorrem para o resgate. Vê aqui o trailer de anúncio do jogo;

Zombie Army VR [Lançamento: 2024]: este jogo permitirá aos jogadores sentirem o medo, a emoção e a tensão arrepiante do apocalipse zombie através da imersão do seu PlayStation®VR2. De acordo com Steven Archer, Executive Producer do estúdio Rebellion, "a emocionante campanha, que inclui um modo cooperativo online para 2 jogadores, permitirá aos jogadores voltar a assumir o papel de um Deadhunter enquanto este atravessa a Europa devastada pela guerra e luta contra as hordas de zombies". Os jogadores poderão escolher a sua arma de entre um autêntico arsenal da Segunda Guerra Mundial, incluindo espingardas de atirador furtivo, submetralhadoras, pistolas e explosivos, enquanto destroem os mortos-vivos e libertam a Europa. Vê aqui o trailer de revelação do jogo, que será lançado ainda este ano;

Arizona Sunshine 2 – Atualização grátis [Lançamento: Hoje]: segundo Giulia Covre, Global PR Manager da Vertigo Games, o melhor rapaz de sempre acabou de receber uma atualização gratuita. Corgi é o novo e destemido companheiro Buddy, que estará disponível no jogo ainda hoje! Com ele, os jogadores poderão mergulhar de novo em Arizona Sunshine 2 e enfrentar os Freddies mais difíceis, escolhendo o Corgi como seu companheiro de quatro patas preferido através do recém-adicionado Ecrã de Cosméticos. Mas há mais – e os jogadores poderão também preparar-se para mais caos no modo multijogador com três novos mapas do modo Horda, um por mês (de março a maio), permitindo que até quatro jogadores lutem juntos contra vagas de zombies. "É corajoso, é intenso e também é gratuito", disse Giulia Covre.

Soul Covenant [Lançamento: 2024]: jogo recebeu novos detalhes e imagens, que mostram uma das suas principais mecânicas: transformar companheiros caídos em armas! Aqui, num Japão do futuro próximo, onde a humanidade luta pela sobrevivência contra um exército de máquinas, os jogadores terão de enfrentar hordas de inimigos invasores e inimigos colossais e poderosos num combate tenso e baseado em lutas corpo a corpo. Mas os jogadores não estarão sozinhos. Serão apenas um de uma tropa de quatro, a que se juntam três outros avatares (sob a forma de NPCs ou controlados por outros jogadores). Se um companheiro cair, ainda poderão contribuir para a batalha, pois os seus restos transformam-se numa arma que pode ser equipada, dando-lhes acesso a machados, espadas duplas, motosserras e muito mais. As armas adquiridas podem ser reforçadas através de itens deixados pelos inimigos abatidos. Com cada uma delas a oferecer duas formas diferentes, os jogadores terão um número crescente de estilos de combate versáteis com diferentes alcances e conjuntos de poderes para experimentar. É por isso que, no mundo de Soul Covenant, as tropas partilham uma frase muito específica antes de entrarem no campo de batalha: 'Vou certificar-me de que apanho os teus ossos';