Pokémon: Novos movimentos G-Max

A The Pokémon Company International e a Nintendo revelaram hoje novos detalhes para o Pokémon Sword Expansion Pass e o Pokémon Shield Expansion Pass, incluindo os Movimentos G-Max, que só podem ser utilizados pelas Evoluções dos primeiros Pokémon parceiros na região de Galar - Rillaboom, Cinderace e Inteleon. Os Treinadores também poderão preparar-se para os novos designs dos League Cards e um bónus de compra antecipada.

Descobertas Gigantamax

Em The Isle of Armor (primeira-parte do Expansion Pass), os Treinadores poderão ajudar alguns Pokémon que viajam consigo a obter a capacidade Gigantamax. Isto levou à descoberta das formas Gigantamax do Rillaboom, do Cinderace e do Inteleon. Os Movimentos G-Max que estes Pokémon Gigantamax podem realizar são incrivelmente poderosos, causando danos ainda mais graves do que os Movimentos Max ou G-Max normais. Todos eles também ignoram os efeitos da Ability do seu adversário!

Rillaboom Gigantamax

Os ataques Grass-type utilizados pelo Rillaboom Gigantamax irão transformar-se em G-Max Drum Solo. Com este movimento, o Rillaboom cria uma batida com os paus que tem nas mãos e controla elegantemente as raízes das árvores através da sua extraordinária técnica de percussão. Em seguida, faz com que estas raízes irrompam por debaixo do seu adversário, provocando danos massivos.

Cinderace Gigantamax

Os ataques Fire-type utilizados pelo Cinderace Gigantamax irão transformar-se em G-Max Fireball. Com este movimento poderoso, o Cinderace irá utilizar as suas poderosas pernas para disparar uma gigantesca bola de fogo em direção ao seu adversário, causando uma explosão quando a bola o atinge.

Inteleon Gigantamax

Os ataques Water-type utilizados pelo Inteleon Gigantamax irão transformar-se em G-Max Hydrosnipe. Com este movimento, o Inteleon fará pontaria do topo da sua cauda erguida, reunindo água na ponta dos dedos antes de dispará-la em jato contra o seu adversário. A água é lançada com tanta força e velocidade que causa uma enorme explosão ao atingir o adversário, causando mais danos do que os restantes Movimentos Max.

Novos designs dos League Cards e um bónus de compra antecipada

Os Treinadores de Pokémon na região de Galar criam League Cards para se apresentarem. À medida que os Treinadores progridem nas suas aventuras em The Isle of Armor e em The Crown Tundra, serão adicionados os cenários, efeitos e molduras que não estavam disponíveis em Pokémon Sword e Pokémon Shield. Os jogadores também poderão alterar o seu League Card, utilizando a funcionalidade Card Maker do Rotomi, e utilizar estes novos designs, bem como os novos penteados e peças de vestuário, para criar o seu League Card exclusivo.

Os Treinadores que adquiram o Pokémon Sword e o Pokémon Shield Expansion Pass, logo após o lançamento da expansão The Isle of Armor (ou os jogadores que já o tenham adquirido) poderão receber o boné e calças do Leon, como bónus especial pela compra antecipada. Os jogadores poderão receber estes itens após o lançamento de The Isle of Armor (no final de junho de 2020) até às 14:59 GMT de segunda-feira, 31 de agosto de 2020.

O Pokémon Sword Expansion Pass e o Pokémon Shield Expansion Pass, os novos conteúdos que podem ser transferidos para os jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield, contêm as expansões The Isle of Armor e The Crown Tundra, duas aventuras independentes que permitirão aos jogadores conhecer novas personagens, apanhar Pokémon recém-descobertos e explorar novas áreas na região de Galar. O lançamento de The Isle of Armor está previsto para o final de junho de 2020 e de The Crown Tundra para o outono de 2020.