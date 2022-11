Prémios PlayStation Talents: 11 finalistas da 8ª edição já são conhecidos

A PlayStation® Portugal revela quem são os 11 finalistas da 8ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país, promovida pela PlayStation®Portugal, que visa desafiar o talento português.

Os 11 projetos que estão na corrida pelo título de Melhor Jogo de 2022 são:

Grandma’s Recipes (Butter Games Studio): um jogo onde gerimos uma velha padaria e exploramos o Bombarral à procura das páginas perdidas do livro de culinária da avó do protagonista;

Lousã: My father once told me (Rio Studios): um jogo narrativo onde pai e filho exploram a beleza natural da serra da Lousã, e onde se reconectam através da nostalgia;

Juunishi Zodiacs (Joana Aleixo): uma visual novel que nos traz uma história repleta de escolhas, divindades, e elementos do Zodíaco;

Cogito Ergo Sum (Miguel Soromenho Pereira): um projecto desenvolvido em Dreams, um jogo de exploração tridimensional onde conhecemos um mundo misterioso e os mistérios profundos da mente;

Kapukuri (Ghostly Cats Studio): um jogo multiplayer local tridimensional sobre dois membros de uma tribo que têm de resolver desafios em conjunto;

Have We met? (Maria Beatriz Barreiro): uma visual novel com elementos históricos e puzzle, com um elenco de personagens carismáticas e envolventes;

Cadavak: From Grape to Wine (Bino Studios): um jogo de simulação de vinha, com a história a desenvolver-se na zona do Cadaval, em Portugal;

Mind your Mind (MoonX Studio): um jogo puzzle platformer single player focado em saúde mental;

Bracara Augusta: Shadow of the Past (Marema Studios): um jogo de exploração e arqueologia em pixel art, onde vamos ter de encontrar a saída das ruínas romanas subterrâneas de Bracara Augusta;

Entrudo (Twinkle Frog): um jogo de aventura que utiliza uma série de minijogos rítmicos para explorar a riqueza musical da música medieval portuguesa, e da Aldeia da Pena;

Diana’s Lyre (Explode Toad Studio): um jogo narrativo e de puzzles single player que conta a história da mítica lira de Diana e da cidade de Évora;

Os jogadores que quiserem conhecer mais destes projetos, ou até mesmo experimentá-los, poderão fazê-lo até ao próximo domingo, dia 20 de novembro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), já que alguns dos finalistas da 8ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents estão presentes na Lisboa Games Week deste ano. Os mesmos estão expostos numa área dedicada à indústria de desenvolvimento nacional, chamada Loading Zone.