Prime Gaming e Riot Games estão de volta com conteúdo in-game

A Amazon Prime Gaming e a desenvolvedora e distribuidora de videojogos Riot Games renovaram uma promoção para tornar os jogos da Riot melhores para os membros da Amazon Prime através de conteúdo in-game exclusivo para os maiores títulos da Riot, incluindo League of Legends, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift e Teamfight Tactics.

O Prime Gaming vai continuar também a ser patrocinador global nos esports de jogos da Riot, League of Legends Esports e VALORANT Esports, tornando-se também o primeiro patrocinador global de Teamfight Tactics Esports, proporcionando conteúdo grátis durante os vários eventos que irão decorrer durante o ano. Esta colaboração, que ocorrerá durante 2023, mostra o apoio do Prime Gaming aos eventos de esports da Riot, que continuam a ser alguns dos eventos com mais audiência da indústria, esgotando algumas das arenas mais emblemáticas do mundo em tempo recorde.

Os membros da Amazon Prime terão a oportunidade de aproveitar as seguintes ofertas:

League of Legends – A começar em março, a Prime Gaming Capsule inclui uma Skin permanente mistério (garantidamente épica), o desbloqueio de um Champion permanentemente, 350 Riot Points, aumento de XP durante 30 dias, uma Mistery Ward Skin, dois Series 1 Eternal Shards e 200 Orange Essence.

Teamfight Tactics – A começar em abril, pela primeira vez, os membros da Amazon Prime poderão aproveitar conteúdo todos os meses (12 drops no total). Isto incluirá Emotes, Icons e Little Legends.

League of Legends: Wild Rift – A começar em março, os membros poderão aproveitar conteúdo todos os meses (12 drops no total) para o jogo mobile. O conteúdo irá incluir Baubles, Emotes, Recalls, Skins e Skin Poses aleatórios.

VALORANT – A começar em março, os jogadores poderão aceder a conteúdo exclusivo e limitado, todos os meses durante todo o ano (12 drops no total). O conteúdo planeado inclui: Player Cards, Gun Buddies e Sprays.

Legends of Runeterra – A começar em março, os membros poderão aproveitar conteúdo mensal incluindo: Tier 3 Prismatic Chest, Epic Cards e Rare Cards.

"Estamos muito entusiasmados por continuar a nossa tão bem-sucedida promoção com a Riot Games," disse Josh Dodson, Diretor da Amazon Prime Gaming. "É claro para nós que os nossos membros valorizam profundamente o conteúdo regular que temos oferecido dos maiores e mais bem-sucedidos jogos da Riot. Estamos entusiasmados por poder continuar a aumentar o sucesso desta parceria e por podermos continuar a entregar incrível valor aos membros do Prime Gaming e aos fãs da Riot."

"Prolongar a parceria com o Prime Gaming nos nossos jogos e esports é uma vitória para os jogadores de todo o mundo, que poderão continuar a disfrutar dos benefícios que favorecem o seu fandom," disse Max Boigon, Diretor de Alianças Estratégicas e Parcerias da Riot Games. "Enquanto aumentamos o nosso portefólio de jogos e outras experiências de entretenimento, estamos muito entusiasmados que o Prime Gaming se mantenha connosco nesta jornada, partilhado a nossa missão a longo prazo de melhorar a experiência dos jogadores no ecossistema da Riot."

Como parte da colaboração de um ano, o Prime Gaming será o patrocinador global de competições de League of Legends Esports, VALORANT Champions Tour (VCT) e Teamfight Tactics Esports, assim como será o patrocinador de diversos eventos de LoL Esports para a LCS e LEC, e competições do VCT nas regiões da América do Norte e EMEA em 2023. Os assinantes do Prime terão a oportunidade de assegurar Emotes exclusivos durante os eventos globais de LoL Esports como MSI e o Worlds e, durante eventos do VCT, a Prime Gaming continuará a apresentar momentos chaves da transmissão incluindo a escolha de Agents, Flawless e destaques pós jogo.

"A Prime Gaming têm sido um parceiro de longa data da Riot, e estamos orgulhosos por partilhar um compromisso mútuo em providenciar experiências profundas que tornem ainda mais gratificante ser um fã." Disse John Needham, Presidente de Esports da Riot Games. "Estamos orgulhosos de ter um parceiro como a Prime Gaming, que apoie a nossa extensa fan base dos jogos de LoL Esports, VALORANT Champions Tour e Teamfight Tactics."

Os membros do Prime podem assegurar conteúdo in-game dos títulos da Riot Games assim que eles ficarem disponíveis ao visitarem gaming.amazon.com.