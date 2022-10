Primeiro olhar: EA Sports PGA Tour

a EA SPORTS revelou um primeiro olhar para a próxima parcela da sua famosa franquia de golfe. Oficialmente intitulado EA SPORTS™ PGA Tour™, este jogo de golfe de próxima geração será o único lugar onde os fãs de golfe podem jogar os quatro principais campeonatos, incluindo o Torneio Masters, PGA Championship, Us Open Championship e The Open Championship. O novo jogo será lançado na primavera de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Construído com o motor Frostbite da EA para maximizar as capacidades de fidelidade visual e apresentação do jogo, a EA SPORTS™ PGA Tour™ recria alguns dos maiores campos do mundo - como o Augusta National, a casa de um dos mais prestigiados torneios de todo o golfe, The Masters - com um nível de detalhe e beleza sem precedentes.

A EA SPORTS™ PGA Tour também conta com a participação de todos os Playoffs da FedExCup e dos seus cursos, bem como o The PLAYERS Championship, como parte da sua programação estelar de eventos. O jogo também incluirá golfistas profissionais como o ex-campeão do Masters Jordan Spieth, além de toneladas de equipamento licenciado e patrocinadores que refletem a experiência do mundo real. Os fãs de golfe têm isso e muito mais para olhar para a frente no EA SPORTS™ PGA Tour™, incluindo:

1. Eventos LPGA - Experimenta desafios únicos e eventos do mundo real como o Amundi Evian Championship, um grande torneio recriado pela primeira vez num videojogo. Joga como algumas das melhores jogadoras femininas do jogo, como Lexi Thompson e Jin-Young Ko, ou cria uma golfista feminina na funcionalidade create-a-player recentemente remodelada.

2. ShotLink® e TrackMan Data-Os golfistas do PGA TOUR serão autenticamente replicados como nunca antes com o ShotLink® alimentado pela CDW, o sistema de pontuação em tempo real do PGA TOUR, e dados do TrackMan, um líder mundial em medição de voo de bola 3D e análise de balanço.

3. Gráficos de próxima geração - Utilizando o próprio motor Frostbite da EA, o EA SPORTS PGA Tour será a recriação mais visualmente deslumbrante e precisa de muitos dos campos mais famosos do mundo, incluindo The Old Course at St. Andrews Links e The Country Club em Brookline, Mass, e proporcionará a experiência mais imersiva e autêntica possível onde os fãs podem jogar contra e como alguns dos maiores nomes do golfe profissional.