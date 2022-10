A EA e o Criterion lançaram um primeiro olhar para a jogabilidade de Need for Speed™ Unbound num novo vídeo gameplay que dá uma previsão à forma como os jogadores vão dar vida aos graffitis enquanto percorrem a cidade.

Need for Speed™ Unbound coloca os jogadores de todo o mundo no lugar do condutor da sua própria fantasia de corrida de rua, enquanto superam os polícias e provam que têm o que é preciso para vencer o Grand, o maior desafio de corridas de rua de Lakeshore.

Need for Speed Unbound apresenta um novo e único estilo visual de mistura de elementos de arte de rua com os carros mais realistas da história da franquia. À medida que os jogadores andam pela cidade, eles vão dar vida ao graffiti como parte deste novo estilo de arte usando um novo kit de ferramentas de gameplay, visuais e efeitos sonoros de alta energia. O diretor artístico do Criterion, Darren White, partilhou recentemente um olhar mais profundo sobre o estilo artístico do jogo e como se meteu na jogabilidade numa nova história sobre a redação Need for Speed, que podes ler aqui.

Need for Speed Unbound foi construído para a nova geração de tecnologia e contará com resolução 4K a 60 FPS pela primeira vez na série quando for lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC a 2 de dezembro de 2022.

