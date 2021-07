'Project S' representa Portugal na final mundial do Red Bull Campus Clutch

Realiza-se este fim de semana, em Madrid, a final mundial do Red Bull Campus Clutch, um torneio de VALORANT exclusivo para estudantes universitários que reunirá na capital espanhola as doze melhores equipas a nível mundial. Entre a elite estará a equipa 'Project S', que em Madrid terá a missão de representar Portugal e, quem sabe, lutar pelo título.





A expectativa é elevada e LionClaw, Bati, jannyXD, k1zpawn e SILENT – os membros da equipa portuguesa – não escondem a sua ambição para Madrid: "Estamos a treinar intensamente há cinco meses, e a ideia é mesmo ganhar tudo e trazer o título para Portugal!". A ambição não é ao acaso, já que os 'Project S' avançaram não só na qualificação nacional e venceram a final nacional, como também brilharam na World Final Knock Out Round, onde foi feita uma triagem final, isto num universo de 50 equipas.Além de Portugal, estarão ainda representados Espanha, Estados Unidos da América, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Paquistão, Egipto, Turquia, Bielorrússia, Bélgica, Brasil e Canadá, todos na luta pelo estatuto de vencedor mas também por um cheque de 20 mil euros e ainda a oportunidade de ver as maiores estrelas a competir no próximo evento VALORANT Masters, um evento oficial do Champions Tour 2021.Toda a ação pode ser acompanhada em direto, a partir das 8 horas de sábado (e a partir das 10 horas no domingo), através da transmissão no canal da Twitch em: https://www.twitch.tv/redbullpt.LionClaw \ Tiago Moreira Coelho \ 22 anos \ Porto \ Estudante de Engenharia InformáticaBati \ Miguel de Campos Batista \ 22 anos \ Cascais \ Estudante de Ciência de DadosjannyXD \ João Daniel Candeias Costa \ 19 anos \ Aljustrel \ Estudante de Informáticak1zpawn \ Ian Miguel de Freitas Rebelo \ 23 anos \ Guimarães \ Estudante de Engenharia de Gestão de Sistemas de Informaçãosilenttt \ Nuno Miguel Silva Rodrigues \ 19 anos \ Caldas da Rainha \ Estudante de Engenharia Eletrónica e de ComputadoresSEF (treinador) \ Felipe Vieira \ 26 anos \ Andorra la Vella, Andorra