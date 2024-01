Promoções de janeiro na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da segunda parte das Promoções de Janeiro à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão aceder a uma nova seleção de conteúdos digitais para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4 com grandes descontos, que estarão disponíveis até ao próximo dia 17 de janeiro.

Os fãs da PlayStation® poderão encontrar as versões standard de diversos jogos, assim como as suas versões Deluxe, ou DLCs a preços reduzidos. Entre as ofertas disponíveis destaque para a Edição Standard do Gran Turismo® 7 para a PlayStation®5, que passa a estar disponível por 49,59€ (antes 79,99€); a Deluxe Edition do Dead Island 2 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, que durante este período passa a custar 44,99€ (antes 74,99€); a Deluxe Edition do STAR WARS Jedi: Survivor™ para a PlayStation®5 que custa agora 59,99€ em vez de 99,99€; e a Deluxe Edition do Hogwarts Legacy para a PS4® e PS5® que passa a custar apenas 42,49€ (antes 84,99€).

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

A Way Out para a PS4® por 4,49 € (antes 29,99 €).

Assassin's Creed Valhalla Deluxe para a PS4® & PS5® por 22,49 € (antes 89,99 €).

Avatar: Frontiers of Pandora™ Gold Edition para a PS5® por 82,49 € (antes 109,99 €).

Canis Canem Edit para a PS4® por 8,99 € (antes 14,99 €).

CarX Drift Racing Online para a PS4® por 4,79 € (antes 23,99 €).

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION para a PS4® & PS5® por 35,99 € (antes 59,99 €).

Days Gone™ para a PS4® por 15,99 € (antes 39,99 €).

Dead Island 2 Deluxe Edition para a PS4® & PS5® por 44,99 € (antes 74,99 €).

Destiny 2: Legacy Collection para a PS4® & PS5® por 19,79 € (antes 59,99 €).

F1® 23 - Champions Edition para a PS4® & PS5® por 29,99 € (antes 99,99 €).

God of War® III Remasterizado para a PS4® por 9,99 € (antes 19,99 €).

Gotham Knights Deluxe Edition para a PS5® por 18,99 € (antes 94,99 €).

Gran Turismo® 7 Edição Digital Deluxe do 25º Aniversário para a PS4® & PS5® por 69,99 € (antes 99,99 €).

Gran Turismo® 7 Standard Edition para a PS5® por 49,59 € (antes 79,99 €).

Green Hell para a PS4® por 12,49 € (antes 24,99 €).

Grand Theft Auto V para a PS4® & PS5® por 19,79 € (antes 59,99 €).

Hogwarts Legacy Deluxe Edition para a PS4® & PS5® por 42,49 € (antes 84,99 €).

Horizon Forbidden West™: The Burning Shores para a PS5® por 12,99 € (antes 19,99 €).

Insurgency: Sandstorm - Gold Edition para a PS4® por 27,99 € (antes 69,99 €).

LEGO® Star Wars™: Saga Skywalker Deluxe Edition para a PS4® & PS5® por 20,99 € (antes 69,99 €).

Lords of the Fallen - Deluxe Edition para a PS5® por 51,99 € (antes 79,99 €).

Madden NFL 24 Edição Deluxe para a PS4® & PS5® por 43,99 € (antes 109,99 €).

Mafia II: Definitive Edition para a PS4® por 9,89 € (antes 29,99 €).

Mafia III: Definitive Edition para a PS4® por 9,89 € (antes 29,99 €).

Marvel's Spider-Man: Edição Jogo do Ano para a PS4® por 29,99 € (antes 49,99 €).

Marvel's Spider-Man: Miles Morales para a PS4® & PS5® por 29,99 € (antes 59,99 €).

Marvel’s Guardians of the Galaxy para a PS4® & PS5® por 17,49 € (antes 69,99 €).

Medieval Dynasty para a PS5® por 22,74 € (antes 34,99 €) y para PS4® por 19,49 € (antes 29,99 €).

Mortal Kombat™ 1 - Premium Edition para a PS5® por 59,99 € (antes 99,99 €).

Mortal Kombat 11 Ultimate para a PS4® & PS5® por 11,99 € (antes 59,99 €).

NBA 2K24 Black Mamba Edition para a PS4® & PS5® por 44,99 € (antes 99,99 €).

Need for Speed™ Heat para a PS4® por 3,49 € (antes 69,99 €).

Need for Speed™ Unbound Palace Edition para a PS5® por 17,99 € (antes 89,99 €).

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition para a PS4® & PS5® por 37,99 € (antes 94,99 €).

EA SPORTS™ PGA Tour™ - Deluxe Edition para a PS5® por 37,99 € (antes 94,99 €).

Resident Evil 4 Deluxe Edition para a PS4® & PS5® por 39,99 € (antes 79,99 €).

Sifu Deluxe Edition para a PS4® & PS5® por 17,49 € (antes 49,99 €).

STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition para a PS5® por 59,99 € (antes 99,99 €).

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series para a PS4® por 19,99 € (antes 49,99 €).

theHunter: Call of the Wild™ para a PS4® por 7,49 € (antes 29,99 €).

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy para a PS4® por 17,49 € (antes 49,99 €).

UFC 5 Deluxe Edition para a PS5® por 76,99 € (antes 109,99 €).

WWE 2K23 Deluxe Edition para a PS4® & PS5® por 39,99 € (antes 99,99 €).