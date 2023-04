Promoções de Primavera da PlayStation estão em marcha

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada das Promoções de Primavera da PlayStation® aos pontos de venda habituais. Isto significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 27 de abril, os jogadores poderão desfrutar de aclamados títulos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4 a preços únicos nas suas lojas habituais.

Entre as ofertas disponíveis destaque para o prestigiado The Last of Us™ Parte I, o remake criado do zero pela Naughty Dog da obra homónima lançada em 2013, que já está disponível tanto para a PlayStation®5 como para o PC, e que passa a estar disponível por apenas 59,99€* em vez dos habituais 79,99€*. De lembrar que, em The Last of Us™ Parte I, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país. De lembrar ainda que, no passado dia 16 de janeiro, em Portugal, estreou na HBO Max a série The Last of Us, baseada nesta popular franquia de videojogos exclusivos da PlayStation®. A série, que tem sido extremamente bem recebida pelos telespetadores, conta com a participação dos atores Pedro Pascal e Bella Ramsey, que interpretam os grandes protagonistas da história, Joel e Ellie, respetivamente.

Para além disto, a chegada das Promoções de Primavera da PlayStation® aos pontos de venda habituais, inclui ainda incríveis jogos para a PlayStation®5, como o Horizon Forbidden West™, Gran Turismo™ 7, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, desde 19,99€*. Inclui também premiados e aclamados títulos para a PlayStation®4, tais como The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima Director’s Cut ou Sackboy: Uma Grande Aventura desde 9,99€*.

Jogos para a PlayStation®5

The Last of Us™ Parte I: 59,99*€ (Antes: 79,99€*);

Horizon Forbidden West™: 49,99*€ (Antes: 79,99€*);

Gran Turismo™ 7: 49,99*€ (Antes: 79,99€*);

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões: 19,99*€ (Antes: 49,99€*);

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte: 39,99*€ (Antes: 79,99€*);

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 29,99*€ (Antes: 59,99€*);

Destruction AllStars: 9,99*€ (Antes: 19,99€*);

Ghost of Tsushima Director’s Cut: 39,99*€ (Antes: 79,99€*);

Death Stranding Director’s Cut: 19,99*€ (Antes: 49,99€*);

Returnal: 39,99*€ (Antes: 79,99€*);

Demon’s Souls: 39,99*€ (Antes: 79,99€*);

The Nioh Collection: 39,99*€ (Antes: 79,99€*);

Jogos para a PlayStation®4

The Last of Us Parte II: 9,99*€ (Antes: 39,99€*);

Sackboy: Uma Grande Aventura: 29,99*€ (Antes: 69,99€*);

Ghost of Tsushima Director’s Cut: 29,99*€ (Antes: 69,99€*);

Horizon Forbidden West™: 39,99*€ (Antes: 69,99€*);

Gran Turismo™ 7: 39,99*€ (Antes: 69,99€*);

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 29,99*€ (Antes: 59,99€*);

Death Stranding: 9,99*€ (Antes: 39,99€*);

A propósito desta campanha importa ainda lembrar que a Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anunciou há pouco tempo que, até ao próximo dia 14 de maio, os jogadores poderão adquirir, nos pontos de venda habituais, uma consola PlayStation®5 com um jogo à escolha, incluindo o God of War Ragnarök, a partir de 559,99€ (PVP estimado). Em baixo deixamos um resumo de alguns conjuntos que poderão ser adquiridos ao longo desta campanha:

PS5™ Standard + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: agora por apenas 559,99€** (antes 609,98€**);

PS5™ Standard + Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte: agora por apenas 559,99€** (antes 629,98€**);

PS5™ Standard + The Last of Us™ Parte I: agora por apenas 599,99€** (antes 629,98€**);

PS5™ Standard + Gran Turismo™ 7: agora por apenas 599,99€** (antes 629,98€**);

PS5™ Standard + Horizon Forbidden West: agora por apenas 599,99€** (antes 629,98€**);

PS5™ Standard + Hogwarts Legacy: agora por apenas 589,99€** (antes 624,98€**);

PS5™ Standard + FIFA 23: agora por apenas 569,99€** (antes 619,98€**);

PS5™ Standard + LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga: agora por apenas 559,99€** (antes 584,98€**);

PS5™ Standard + DualSense™: agora por apenas 599,99€** (antes 609,99€**);

PS5™ Digital + DualSense™: agora por apenas 499,99€** (antes 509,99€**);

PS5™ Standard + God of War Ragnarök: agora por apenas 599,99€** (antes 623,99€**);

PS5™ Digital + God of War Ragnarök: agora por apenas 499,99€** (antes 523,99€**);