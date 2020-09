Promoções em títulos para o PSVR chegam à PS Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada das Promoções PlayStation®VR à PlayStation®Store, o que significa que, até ao próximo dia 23 de setembro, os jogadores poderão mergulhar em jogos e experiências de realidade virtual incríveis a preços reduzidos.

Durante este período, serão mais de 130 os títulos para o PlayStation®VR em promoção na PlayStation®Store. Destaque para os seguintes:

Arizona Sunshine®: um jogo de tiros na primeira pessoa criado exclusivamente para a realidade virtual, que transporta os jogadores para o sudoeste americano pós-apocalíptico invadido por zombies. Título está agora disponível com um desconto de 70% 11,99 (antes 39,99 );

ASTRO BOT Rescue Mission: uma aventura na qual os jogadores deverão ajudar o capitão ASTRO a resgatar os membros da sua tripulação, agora disponível com um desconto de 63% 14,79 (antes 39,99 );

Blood and Truth: um shooter de ação que leva os jogadores ao submundo criminoso de Londres, agora com um desconto de 63% 14,79 (antes 39,99 );

Borderlands 2 VR: um jogo de ação no qual o jogador tem a oportunidade de vestir a pele de um Vault Hunter louco por tesouros, agora com um desconto de 50% 24,99 (antes 49,99 );

Everybodys Golf VR: a experiência Everybody's Golf mais imersiva de sempre, agora com um desconto de 67% 9,89 (antes 29,99 );

Farpoint: um jogo de ação na primeira pessoa com exploração livre na realidade virtual, agora com um desconto de 50% 9,99 (antes 19,99 );

Firewall Zero Hour: um shooter no qual os jogadores terão de se alistar numa unidade de mercenários de elite, entrar em batalhas de alto risco para obter informações valiosas e ouvir as balas a voar ao seu redor graças ao som surround 3D, agora com um desconto de 57% 12,89 (antes 29,99 );

Marvels Iron Man VR: uma imersiva história de ação na qual o jogador vestirá o papel de Tony Stark numa misteriosa missão que começa com o ataque de Ghost, agora com um desconto de 25% 29,99 (antes 39,99 );

L.A. Noire: The VR Case Files: um thriller sombrio e violento localizado na cidade de Los Angeles na década de 1940, agora com um desconto de 50% 14,99 (antes 29,99 );

SUPERHOT VR: um FPS de realidade virtual supremo em que o tempo apenas avança quandos os jogadores se movem, agora com um desconto de 60% 9,99 (antes 24,99 );

Tetris®Effect: uma reinvenção única e deslumbrante de um dos jogos mais populares de todos os tempos, agora com um desconto de 50% 19,99 (antes 39,99 );

Until Dawn: Rush of Blood: um jogo de terror onde o jogador terá de sobreviver à viagem de montanha russa mais perturbadora da sua vida e uma experiência de realidade virtual que vai aterrorizar todos os fãs dos jogos de tiro de arcada, agora com um desconto de 65% 6,99 (antes 19,99 );