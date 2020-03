PS Now: Atualização do mês conta com Shadow of the Tomb Raider

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. Shadow of the Tomb Raider, Control e Wolfenstein® II: The New Colossus™ são alguns dos jogos que, a partir de hoje, se juntam ao catálogo de mais de 700* títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

Em Shadow of the Tomb Raider, que estará disponível no PlayStation™Now até ao próximo dia 31 de agosto, os jogadores terão a oportunidade de descobrir o capítulo final da origem da Lara, que a vai definir como a saqueadora de túmulos que está destinada a ser. Isto significa que poderão experienciar os momentos definitivos de Lara Croft, uma exploradora intrépida, enquanto ela cumpre o seu verdadeiro destino. Aqui, precisarão de dominar uma selva tropical mortífera, superar túmulos antigos e perigosos, e persistir nos momentos mais difíceis da Lara.

Já Control, criado pela produtora Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake), é um jogo de ação e aventura sobrenatural na terceira pessoa que desafia os jogadores a dominarem a combinação de aptidões sobrenaturais, loadouts modificáveis e ambientes reativos enquanto combatem num mundo complexo e imprevisível. Aqui, quando uma agência secreta em Nova Iorque é invadida por uma ameaça de outro mundo, os jogadores assumirão o papel de Jesse Faden (Courtney Hope), a nova diretora do edifício, e lutar pelo controlo da situação. À semelhança de Shadow of the Tomb Raider, também este jogo estará disponível no PlayStation™Now até dia 31 de agosto de 2020.

Por último, em Wolfenstein® II: The New Colossus™, classificado com 87 no Metacritic, os jogadores terão a oportunidade de defrontar nazis ciborgues. Para além disto, poderão ainda utilizar um arsenal absurdo de armas fantásticas e partir para as ruas ocupadas da América do Norte para eliminarem uma nova ameaça. Visitar alguns dos locais mais icónicos dos Estados Unidos, desde a pequena cidade de Roswell – o famoso local de avistamento de OVNIs do Novo México – até às ruas inundadas da antiga Nova Orleães ou os arranha-céus gigantescos da ilha de Manhattan de Nova Iorque será um verdadeiro desafio.

Para além destes títulos, este mês, juntar-se-ão ao catálogo de jogos do PlayStation™Now outros jogos como: NASCAR Heat 3, DEAD OR ALIVE 5 Last Round, Toukiden: Kiwami, Nights of Azure, Romance of The Three Kingdoms 13, Toukiden 2, WARRIORS ALL-STARS e Nights of Azure 2: Bride of the New Moon.

De lembrar que continuam disponíveis para download na PlayStation®4 e para stream até ao próximo dia 7 de abril de 2020, os seguintes títulos, anunciados com a atualização de catálogo do PS Now do mês de janeiro: Horizon Zero Dawn™ e o Uncharted: O Legado Perdido. LEGO® Worlds, anunciado com a atualização de catálogo do PlayStation Now de fevereiro, também continua disponível até ao próximo dia 4 de agosto.

A presença de PUBG no PS Now também foi prolongada, o que significa que os jogadores poderão continuar a desfrutar de uma experiência multijogador muito intensa, onde 100 jogadores lutam entre si num enorme mapa de batalha com a intenção de sobreviver.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.