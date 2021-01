PS Now e PS Plus incluídos nas promoções do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de duas ofertas únicas nas subscrições anuais do PlayStation®Plus e do PlayStationTMNow no âmbito dos Saldos de Janeiro da PlayStation®Store, o que significa que, a partir de hoje, e até ao próximo dia 19 de janeiro, aqueles que comprarem uma subscrição anual de um destes serviços (cada uma custa 59,99€) poderão desfrutar do respetivo serviço durante não 12, mas 15 meses.

De recordar que o PlayStation™Now oferece aos jogadores a possibilidade de jogarem de forma ilimitada uma biblioteca que se renova mensalmente e que inclui já mais de 700 títulos da PS2™, PS3™ e PS4™ entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes que se podem jogar tanto na PlayStation®4 e na PlayStation®5 como num PC com Windows com um DualShock®4. Todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 poderão adquirir, a partir de hoje e até ao próximo dia 19 de janeiro, 15 meses de subscrição do PlayStation™Now pelo preço da subscrição de 12 meses (59,99€).

Já o PlayStation®Plus* oferece aos que ainda não são membros a oportunidade de subscreverem agora o serviço e de desfrutarem de jogos com outros jogadores online. Além disso, ao juntar-se a esta comunidade, é ainda de realçar que os jogadores poderão ainda transferir novos jogos mensalmente sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar, entre outras coisas, de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store e de conteúdos gratuitos descarregáveis para jogos como Fortnite, Call Of Duty® Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends.

Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 terão ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da PlayStation®Plus Collection*, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro. Em baixo a lista completa dos jogos que foram anunciados e fazem parte desta coleção:

Dos Worldwide Studios:

· Bloodborne

· Days Gone

· Detroit: Become Human

· God of War

· Infamous Second Son

· Ratchet and Clank

· The Last Guardian

· The Last of Us Remastered

· Until Dawn

· Uncharted 4: A Thief’s End

De outros criadores:

· Batman: Arkham Knight

· Battlefield 1

· Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

· Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

· Fallout 4

· Final Fantasy XV Royal Edition

· Monster Hunter: World

· Mortal Kombat X

· Persona 5

· Resident Evil 7 biohazard

A partir de hoje, e até ao próximo dia 19 de janeiro, os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 que não sejam subscritores do serviço poderão adquirir 15 meses de subscrição do PlayStation®Plus pelo preço da subscrição de 12 meses (59,99€).

De lembrar que, no âmbito dos Saldos de Janeiro, continuam disponíveis na PlayStation®Store diversas promoções em títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.