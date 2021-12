PS Now: GTA III: The Definitive Edition, Spitlings e John Wick Hex chegam este mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Grand Theft Auto III: The Definitive Edition, Spitlings e John Wick Hex amanhã, dia 7 de dezembro. A não esquecer que, tal como anunciado em setembro, chega este mês ao PlayStation™Now mais um jogo da franquia Final Fantasy, onde ficarão disponíveis, até janeiro de 2022, cinco jogos para os jogadores com subscrição ativa do serviço PlayStation™Now.

Estes títulos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 7 de dezembro, juntando-se assim ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição, e podem ser jogados tanto na PlayStation®5 como na PlayStation®4, ou num PC com Windows, tal como as centenas* de títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano.

Este mês, Grand Theft Auto III: The Definitive Edition chega ao PlayStation™Now e ficará disponível a partir de amanhã, e até dia 31 de janeiro de 2022. Joga a trilogia original dos clássicos que deram o nome ao Grand Theft Auto: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. Os títulos foram atualizados para a nova geração de consolas, com melhorias em todos os aspetos, incluindo iluminação mais brilhante, ambientes mais realistas, texturas de alta qualidade, e muito mais.

Já em Spitlings, os jogadores com subscrição ativa do PlayStation™Now poderão explorar este jogo de arcada de ação que pode ser jogado com até quatro jogadores e que tem por base a cooperação. Controla criaturas retangulares e encantadoras com dentes que têm a capacidade de cuspir em bolhas ou saltar. Prepara-te para viver momentos intensos com amigos, tenta livrar-te de todas as bolhas que saltam à volta do ecrã enquanto saltas para fora do seu caminho e vence o desafio de tempo em cada nível.

As novidades não ficam por aqui e, em dezembro, chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título indie John Wick Hex. Este jogo de estratégia frenético e cheio de ação, que te obriga a pensar e atacar como John Wick, consiste numa partida de xadrez com armas, em forma de videojogo, onde os jogadores têm de tomar decisões rápidas e escolher cada ação e ataque que fazem, considerando as consequências.

Tal como anunciado em setembro, até janeiro de 2022, vai ser adicionado um título por mês da aclamada série de Final Fantasy, ao PlayStation™Now, para que os jogadores possam desfrutar dos títulos nas consolas PlayStation®4 ou PlayStation®5 ou no PC. Assim, a partir de amanhã os subscritores do serviço poderão jogar Final Fantasy® X/X-2 HD Remaster, dois títulos aclamados pelos enredos comoventes e grafismo espetacular. Final Fantasy X leva-te até Spira, um mundo aterrorizado pelo monstro Sin, onde o templo de Yevon ensina que o monstro é uma manifestação física dos pecados da humanidade. Yuna, uma jovem de Besaid, embarca numa peregrinação para derrotar este terror. Tidus, um jovem do outro mundo, junta-se a Yuna como seu guardião. Os mistérios em torno de Sin desenrolam-se enquanto partem numa jornada para salvar o mundo. Já Final Fantasy X-2, regressa ao mundo de Spira, dois anos depois do início do Eternal Calm onde Yuna se torna Spere Hunter e, juntamente com Rikku e Paine, embarca numa aventura à volta do mundo para procurar respostas ao mistério interior.

A aventura que começou com Final Fantasy® VII a 7 de setembro, e a 5 de outubro com o Final Fantasy VIII Remastered, a 2 de novembro contou com Final Fantasy® IX Digital Edition e, a partir do próximo dia 4 de janeiro de 2022, para completar os cinco títulos disponíveis no PlayStation™Now, ficará disponível o Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Também a partir de amanhã, dia 7 de dezembro, deixam de fazer parte do catálogo de streaming os seguintes títulos: Metal Gear Solid HD Collection, BroForce e Stranded Deep.