PS Now: Mortal Kombat 11, Fury Unleashed, Unturned, Kerbal Space e Super Time Force Ultra

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Mortal Kombat 11, Fury Unleashed, Unturned, Kerbal Space Program: Enhanced Edition e Super Time Force Ultra, amanhã, dia 4 de janeiro de 2022, ao PlayStation™Now. A não esquecer que, tal como anunciado em setembro, chega este mês ao PlayStation™Now mais um jogo da franquia Final Fantasy, ficando disponíveis cinco títulos para os jogadores com subscrição ativa do serviço PlayStation™Now.

Estes títulos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 4 de janeiro, juntando-se assim ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição, e podem ser jogados tanto na PlayStation®5 como na PlayStation®4, ou num PC com Windows, tal como as centenas* de títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

Este mês, Mortal Kombat 11 chega ao PlayStation™Now e ficará disponível a partir de amanhã, dia 4 de janeiro. No mais recente título desta série lendária, o jogador poderá controlar os lutadores de forma inédita com as novas Variações de Personagem Personalizadas, ficará tão próximo da luta que conseguirá senti-la com o novo motor de gráficos que evidencia todos os detalhes do combate e, no modo de história cinematográfico, poderá encontrar uma lista de personagens e novos Klassic Fighters.

Já em Fury Unleashed, os jogadores com subscrição ativa do PlayStation™Now poderão jogar este título roguelike frenético sozinhos ou em cooperação local ou online onde, num livro de banda desenhada em constante mudança, poderão explorar páginas com cenários inspiradores, escolher as habilidades dos heróis e personalizar o nível de dificuldade do jogo. Neste título, a tinta é o recurso mais valioso e o objetivo passa por descobrir porque é que John Kowalsky, o criador da aclamada série Fury Unleashed, está a ter uma crise de criatividade e tentar ajudá-lo a ultrapassá-la.

Aproveita a chegada de Unturned ao PlayStation™Now, a partir de amanhã, dia 4 de janeiro, onde poderás desempenhar o papel de um sobrevivente nas ruínas da sociedade moderna, infestadas de mortos-vivos, num jogo de exploração e sobrevivência para até 24 jogadores. Trabalha com os teus amigos e forma alianças para te manteres no mundo dos vivos. Procura armas e mantimentos para sobreviver, ganha experiência para atualizar o equipamento, recolhe e fabrica recursos, elimina os mortos-vivos à medida que avanças, explora os mapas e encontra o que procuras.

Ao catálogo do serviço PlayStation™Now chega ainda este mês Kerbal Space Program: Enhanced Edition, onde poderás controlar o programa espacial de uma raça de alienígenas conhecidos como Kerbals. Constrói uma nave espacial funcional e lança a tua tripulação de Kerbals para órbita, mantém-nos vivos, explora luas e planetas no sistema solar Kerbal e constrói bases e estações espaciais. Descobre este título na Enhanced Edition, otimizado para jogadores de consolas, com interface remodelada e novos controlos.

As novidades não ficam por aqui e, em janeiro, chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título indie Super Time Force Ultra, um jogo de plataforma cheio de ação onde poderás controlar o tempo, da forma que achares melhor, no campo de batalha. O jogador poderá voltar atrás no tempo e escolher quando participar na ação, numa experiência cooperativa de um jogador único, e controlar até 19 personagens e combater em 6 períodos de tempo diferentes, desde o passado longínquo até ao futuro distante.

Tal como anunciado em setembro, tem vindo a ser adicionado um título por mês da aclamada série de Final Fantasy, desde setembro e até janeiro de 2022, ao PlayStation™Now, para que os jogadores possam desfrutar dos títulos nas consolas PlayStation®4 ou PlayStation®5 ou no PC. A aventura começou com Final Fantasy® VII a 7 de setembro, continuou a 5 de outubro com Final Fantasy VIII Remastered, a 2 de novembro contou com Final Fantasy® IX Digital Edition, e a 7 de dezembro com Final Fantasy® X/X-2 HD Remaster. Para completar os cinco títulos disponíveis no PlayStation™Now, a partir de amanhã, dia 4 de janeiro, ficará disponível Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Remasterizado pela primeira vez, Final Fantasy XII The Zodiac Age em alta definição introduz vários avanços tecnológicos, como os estilos de combate e um sistema de especializações redesenhados, e ainda visuais encantadores e melhorias no som. Junta-te à era da guerra no mundo de Ivalice. Após ser conquistado pelo Império de Archadia, o pequeno reino de Dalmasca foi deixado em ruínas e na incerteza. A Princesa Ashe, a única herdeira ao trono, dedicou a sua vida à resistência para um dia libertar o seu reino. Vaan, um jovem que perdeu a sua família na guerra, sonha em voar livremente pelos céus. Junta-te a estes aliados inesperados na luta pela liberdade e pela restituição da realeza, nesta aventura heroica para tornar o seu território novamente livre.