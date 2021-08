PS Now: NieR: Automata, Ghostrunner e Undertale no catálogo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de NieR: Automata™, Ghostrunner e Undertale ao catálogo de jogos do PlayStation™Now (PS Now).

Estes títulos, que estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 3 de agosto, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation® e podem ser jogados tanto na PlayStation®5, como na PlayStation®4 ou num PC com Windows tal como os restantes 700* títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;

Este mês, NieR: Automata™, um RPG de ação pós-apocalíptico, chega ao PlayStation™Now. Isto significa que, a partir de amanhã, e até ao próximo dia 1 de novembro, os jogadores terão a oportunidade de desfrutar de uma experiência incrível que mistura de forma graciosa ação frenética e uma história cativante.

Já em Ghostrunner, que também estará disponível no catálogo de jogos do PlayStation™Now a partir de amanhã, os jogadores terão a oportunidade de subir até à Torre Dharma, o último abrigo da humanidade, após uma catástrofe que acabou com o mundo.

As novidades não ficam por aqui e, este mês, chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título Undertale, um fantástico RPG cheio de personagens estranhas e maravilhosas onde a violência é a única resposta.