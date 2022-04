PS Now: Outer Wilds, WRC 10 e Werewolf: The Apocalypse estão na lista

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship e Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ao catálogo de jogos do PlayStation™Now*.

Estes quatro títulos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 5 de abril, juntando-se assim ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®, e podem ser jogados tanto na PlayStation®5 como na PlayStation®4, ou num PC com Windows, tal como as centenas* de títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

Em abril, Outer Wilds chega ao PlayStation™Now. Outer Wilds é um mundo aberto misterioso sobre um sistema solar preso num loop temporal infinito. Aqui o jogador é o mais novo recruta do Outer Wilds Ventures, um programa espacial recém-lançado que busca respostas num sistema solar estranho em constante evolução. O que espreita no coração do sinistro Dark Bramble? Quem construiu as ruínas alienígenas na lua? O loop temporal infinito pode ser interrompido? As respostas poderão ser encontradas nas áreas mais perigosas do espaço.

Em abril chega ainda WRC 10 FIA World Rally Championship ao PlayStation™Now

Em celebração do 50º aniversário do campeonato, o WRC 10 vai apresentar uma nova edição de Aniversário repleta de novos conteúdos e experiências. Recria os momentos mais intensos desde 1973 até hoje! O modo História do WRC 10 coloca os talentos dos jogadores à prova através de 19 eventos históricos que requerem enorme adaptação às condições de corrida de cada período de tempo. O modo Carreira, elogiado de forma unânime como um dos mais desenvolvidos e completos em qualquer jogo de corridas, também recebeu melhoramentos extensivos e agora inclui um editor de designs para que se possa criar a própria equipa e adicionar cores personalizadas aos carros contemporâneos. Com um motor de física hiper-realista e ultrapreciso, o WRC 10 melhorou ainda mais a sensação de condução com elementos superiores como a força aerodinâmica, a gestão do turbo e as travagens em todas as superfícies. O design de áudio também foi renovado para reforçar a imersão. Com uma competição eSport especialmente disputada, desafios diários e semanais e ainda clubes para que possas criar as tuas próprias competições, todos os pilotos poderão encontrar um desafio ao seu nível para competir contra a comunidade.

As novidades não ficam por aqui e, em abril, chega ainda ao catálogo de jogos do PlayStation™Now o título Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Uma experiência singular, repleta de lutas selvagens e aventuras místicas, inspirada no famoso RPG. O jogador é Cahal, um poderoso Garou que escolheu o exílio após perder o controlo sobre a sua fúria destrutiva. Na busca por redenção e carnificina, Cahal terá participação crucial na guerra entre os Garous e a Endron, uma grande empresa de petróleo que serve a Wyrm, responsável pela destruição do planeta. Ele pode transformar-se em lobo ou Crinos, uma criatura enorme e feroz. Cada forma tem as suas vantagens: o lobo move-se de forma furtiva, o Cahal humano interage com as personagens e o Lobisomem liberta toda a sua fúria para dilacerar os inimigos.