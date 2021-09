PS Now: TEKKEN 7, Windbound e Pathfinder: Kingmaker na lista

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de TEKKEN 7, Windbound e Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition ao PlayStation™Now amanhã, dia 7 de setembro. Anunciou ainda que cinco jogos da franquia Final Fantasy se vão juntar ao PlayStation™Now, com a entrada de um jogo por mês, até janeiro de 2022, onde ficarão os cinco jogos disponíveis para os jogadores com subscrição do PlayStation™Now ativa.

Estes títulos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 7 de setembro, juntam-se assim ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição, e podem ser jogados tanto na PlayStation®5 como na PlayStation®4, ou num PC com Windows, tal como os restantes 700* títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

Este mês, TEKKEN 7 chega ao PlayStation™Now. Isto significa que, a partir de amanhã, e até dia 28 de fevereiro de 2022, os jogadores terão a oportunidade de descobrir a conclusão épica do clã Mishima e desvendar os motivos por trás de cada passo da sua luta incessante. Este título apresenta batalhas cinemáticas e duelos intensos que podes partilhar com amigos e rivais através de mecânicas de combate inovadoras.

Já em Windbound, os jogadores com subscrição ativa do PlayStation™Now poderão, naufragados e isolados numa ilha desconhecida, explorar e navegar por terra e mares altamente perigosos.

As novidades não ficam por aqui e, em setembro, chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition. Aqui, poderás explorar e conquistar as Stolen Lands de Golarion com o teu grupo, um mundo rico com história, mistério e conflito, com combate em tempo real ou, opcionalmente, lutas por turnos.

Também a partir de amanhã, dia 7 de setembro, deixam de fazer parte do catálogo de streaming The Witcher III: Wild Hunt (GOTY Edition), Observation, World War Z and BloodRayne: Betrayal, para dar lugar aos seguintes títulos: Ghost of a Tale, Moonlighter e ainda Killing Floor 2.

A partir de amanhã, dia 7 de setembro, até janeiro de 2022, vai ser adicionado um título por mês da aclamada série de Final Fantasy, no PlayStation™Now, para que os jogadores possam desfrutar dos títulos nas consolas PlayStation®4 ou PlayStation®5 ou no PC. Esta aventura vai começar com o Final Fantasy® VII (o jogo original), quando um mercenário implacável é contratado por um grupo de guerreiros ecológicos para participar numa série de ataques aos reatores de energia Mako. Na série de eventos caóticos que se segue, Cloud faz uma descoberta que irá mudar a sua vida e o mundo para sempre.

A 5 de outubro espera-te a guerra no Final Fantasy VIII Remastered, onde a República de Galbadia, sob influência da feiticeira Edea, mobiliza os seus vastos exércitos contra as outras nações mundiais. Squall e outros membros da SeeD juntam forças com uma combatente da resistência para fazer frente à tirania de Galbadia e impedir que Edea cumpra o seu derradeiro objetivo.

Já a 2 de novembro, poderás usufruir de Final Fantasy® IX Digital Edition, onde estranhos eventos acontecem no Kingdom of Alexandria, quando é invadido por outras nações sob ordens de Kuja, o "angel of death" da Terra. Um encontro acidental em Alexandria junta Zidane, Vivi, e Garnet que partem numa jornada que os leva à descoberta de segredos do seu passado.

A partir do próximo dia 7 de dezembro ficará disponível o Final Fantasy® X/X-2 HD Remaster. Nesta versão que junta dois títulos muito aclamados pelos seus enredos comoventes e grafismo espetacular, inicialmente lançados para a PlayStation2, poderás reviver um dos grandes RPG da sua geração.

Ainda, a 4 de janeiro de 2022, para completar os cinco títulos disponíveis no PlayStation™Now, fica disponível o Final Fantasy XII The Zodiac Age, onde és convidado a entrar numa era de guerra no mundo de Ivalice, onde o pequeno reino de Dalmasca, conquistado pelo Archadian Empire, é deixado em ruínas e incertezas. Na luta pela liberdade e realeza, junta-te à Princess Ashe (a herdeira ao trono), a Vaan (um jovem rapaz que perdeu a família na guerra) e aos seus companheiros numa aventura para libertar o país.