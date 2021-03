PS Now: World War Z e SUPERHOT chegam ao catálogo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de World War Z, ACE COMBAT 7TM: SKIES UNKNOWN, inFAMOUS Second SonTM e SUPERHOT ao catálogo de jogos do PlayStation™Now (PS Now).

Estes títulos, que estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 2 de março, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation® e podem ser jogados tanto na PlayStation®5, como na PlayStation®4 ou num PC com Windows tal como os restantes 700* títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, esse período experimental de 7 dias**, que está disponível na PlayStation®Store.

Este mês, World War Z chega ao PlayStation™Now. Isto significa que, a partir de amanhã, e até ao próximo dia 6 de setembro, os jogadores terão a oportunidade de experimentar este jogo de ação baseado no filme da Paramount Pictures, que se foca numa jogabilidade frenética que segue enredos espalhados pelo mundo. Aqui, a humanidade está à beira da extinção e os mortos-vivos continuam a espalhar-se, de Nova Iorque a Moscovo e Jerusalém. Quando o fim se aproxima, um grupo de sobreviventes junta-se para derrotar a horda.

Já em ACE COMBAT 7TM: SKIES UNKNOWN, que estará disponível no catálogo de jogos do PlayStation™Now até ao próximo dia 31 de maio, os jogadores terão a oportunidade de se tornarem um ás dos ares. Para além disto, poderão ainda voar através de céus foto realistas com movimento em 360º, abater aeronaves inimigas e viver toda a adrenalina das incursões aéreas realistas.

As novidades não ficam por aqui e este mês chega ainda ao catálodo do PlayStation™Now o título inFAMOUS Second SonTM, que desafia os jogadores a aproveitarem o poder sobre-humano do Delson Rowe, a levarem as suas espetaculares habilidades ao limite e a verem como as suas escolhas afetam a cidade e as pessoas à sua volta. Aqui, entre outras coisas, estes terão de roubar poderes de outros sobre-humanos, voar pelo céu de Seattle e decidir a forma como a sua história se desenrola.

Para além dos títulos mencionados anteriormente, este mês chega ainda ao catálogo de jogos do PlayStation™Now o título SUPERHOT, um jogo de tiros na primeira pessoa em que o tempo apenas avança quando os jogadores se movem, e onde não há barras de saúde regeneradoras nem pontos com munições convenientemente posicionados.