PS Plus: A lista de jogos PS4 que são gratuitos na PS5

A Sony anunciou que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 terão acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Os jogos fazem parte da PlayStation®Plus Collection*, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro. Em baixo a lista completa dos jogos que foram anunciados e fazem parte desta coleção:

Dos Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De outros criadores:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

De relembrar também que recentemente a comunidade PlayStation®Plus atingiu os 45,9 milhões de utilizadores em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4.

A propósito do PlayStation®Plus importa ainda mencionar que, no âmbito da campanha da PlayStation® para a Black Friday 2020, a subscrição anual PlayStation®Plus está disponível com um desconto de 25%, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de todas as vantagens deste serviço durante 12 meses por apenas 44,99€, em vez dos 59,99€ habituais. Este desconto de 25% nesta subscrição anual já está disponível para compras realizadas nos pontos de venda habituais ou através da PlayStation®Store.

Para além disto, a SIE anunciou ainda a chegada do Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito do PlayStation®Plus, disponível de 19 a 20 de dezembro para jogos da PlayStation®4 e da PlayStation®5 com modo multijogador online. Isto significa que, durante este fim de semana todos os jogadores poderão usufruir das funcionalidades do Modo Multijogador Online dos seus jogos favoritos**.