PS Plus: Aqui estão as novidades de dezembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de dezembro sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 19 de dezembro. Em baixo os principais destaques]

Grand Theft Auto V para a PS4™/ PS5™: O Grand Theft Auto V é o jogo de mundo aberto da Rockstar Games aclamado pela crítica. Aqui, um jovem vigarista de rua, um ladrão de bancos reformado e um psicopata imprevisível dão por si envolvidos com alguns dos elementos mais assustadores e perigosos do submundo do crime, do governo dos EUA e da indústria do entretenimento e como resultado terão de efetuar uma série de golpes perigosos para sobreviverem numa cidade implacável onde não podem confiar em ninguém, e muito menos uns nos outros;

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin para a PS4™/ PS5™: Neste RPG de ação hardcore, Jack terá de enfrentar vários desafios para devolver a luz dos cristais a Cornelia, um reino sob o domínio das trevas;

MOTO GP23 para a PS4™/ PS5™: Com este título os jogadores poderão começar a acelerar, ultrapassar os seus adversários e cruzar a meta. Enfim, viver o sonho de ser o próximo campeão com um novo MotoGP™23, mais incrível e desafiante do que nunca! Poderão escolher entre quatro aclamadas categorias do campeonato, MotoGP™, Moto2™, Moto3™ e MotoE™, jogar na pele do seu piloto preferido e entrar na pista para sentir a adrenalina da temporada de 2023;

Metal: Hellsinger para a PS4™/ PS5™: Metal: Hellsinger é uma mistura única de ritmo e tiros na primeira pessoa. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de disparar na batida certa para tornar o jogo ainda mais cativante. Quanto mais sincronizado estiverem com o ritmo, mais intensa a música se tornará e mais destruição irão causar;

Salt and Sacrifice para a PS4™/ PS5™: aqui, numa terra assolada por magos poderosos e doentios, os inquisidores marcados vão à caça. Um reino outrora pacífico foi mergulhado no caos por ondas invasoras de magos, personificações impiedosas do caos elemental. Os inquisidores marcados, uma força amaldiçoada dos condenados, mais uma vez mobiliza-se contra a ameaça existencial da magia. Um segredo enterrado ameaça levar um antigo império à ruína;

MOONSCARS para a PS4™/ PS5™: Sob a baixa luz do luar, a brava guerreira nascida do barro Grey Irma batalha, movida por um único propósito: encontrar o Escultor e desvendar o mistério da sua própria existência. Os jogadores aqui terão de ultrapassar os limites da sua habilidade de combate e dominar novos poderes para avançar num impiedoso mundo 2D não linear;

Mega Man 11 para a PS4™;

GIGABASH para a PS4™/ PS5™;

Grime para a PS4™/ PS5™;

TINYKIN para a PS4™/ PS5™;

PRODEUS para a PS4™/ PS5™;

Shadowrun para a PS4™/ PS5™;

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut para a PS4™/ PS5™;

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition para a PS4™/ PS5™;

Catálogo de clássicos (Premium)

[Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium este mês a partir do mesmo dia]

Thrillville para a PSP™.

Thrillville: Off the Rails para a PS2™.

Buzz Lightyear of Star Command para a PS1™.

Mega Man Legacy Collection para a PS4™.

Mega Man Legacy Collection 2 para a PS4™.