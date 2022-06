PS Plus: Aqui estão os jogos do mês de julho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os jogos do mês de julho de 2022 no PlayStation®Plus: Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time e Arcadegeddon para a PlayStation®5 e PlayStation®4 e The Dark Pictures Anthology: Man of Medan para a PlayStation®4. Títulos estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 05 de julho, e até ao dia 01 de agosto de 2022.

Em Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, Neo Cortex e N. Tropy voltaram a fazer das suas e lançaram um assalto sem quartel não só a este universo como a todo o multiverso! Crash e Coco têm por missão salvar o dia reunindo quatro máscaras quânticas e dobrando as regras da realidade. Novas habilidades? Sim. Mais personagens para jogar? Claro. Dimensões alternativas? Obviamente. Bosses inverosímeis? Sem dúvida. A mesma pica de sempre? Também!

Para além de Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, também The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, disponível para a PlayStation®4, é um dos jogos deste mês no PlayStation®Plus. The Dark Pictures é uma série de jogos de terror cinemáticos e independentes com narrativas ramificadas e um modo multijogador. Em Man of Medan, cinco amigos partem numa viagem de barco que depressa se transforma em algo bem mais sinistro.

Por outro lado, Arcadegeddon para a PlayStation®5 e PlayStation®4, é um versátil jogo de tiros multijogador onde Gilly, o dono de um arcade local, está a tentar salvar o seu negócio de uma megacorporação oculta. Para fazer isso, ele pega em todos os melhores jogos de arcade e conecta-os, criando um super jogo. Infelizmente, a megacorporação Fun Fun Co. hackeia o jogo e coloca-lhe um vírus. Os jogadores, juntamente com os seus amigos, precisarão de salvar este jogo e o último arcade da sua cidade natal.

De lembrar que, no passado dia 23 de junho, chegou o novo PlayStation®Plus que, a partir desse dia, se fundiu com o PlayStation™Now num novo e único serviço que oferece a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição.