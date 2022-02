PS Plus: ARK Survival Evolved, Team Sonic Racing e Ghostrunner são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais os jogos do mês de março de 2022 no PlayStation®Plus que estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 1 de março e até ao dia 4 de abril de 2022: ARK: Survival Evolved para a PlayStation®4, Team Sonic Racing™ para a PlayStation®4, Ghostrunner para a PlayStation®5 e o título bónus Ghost of Tsushima: Legends para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

Entra no mundo de ARK: Survival Evolved, para a PlayStation®4, onde acordarás nas margens de uma ilha misteriosa e deverás adaptar-te rapidamente a tudo o que este ambiente hostil atira contra ti. Recolhe recursos para criar itens e construir abrigos, e usa os teus novos equipamentos para matar, domar ou criar dinossauros e outras criaturas que vagueiam pela ilha. Não és o único preso na ilha. Alia-te a outros jogadores ou ataca-os neste jogo de sobrevivência de multijogador*.

Team Sonic Racing™, para a PlayStation®4, combina as melhores funcionalidades das corridas de estilo arcada frenéticas com elementos competitivos, onde o jogador poderá enfrentar os seus amigos em corridas multijogador* intensas, competir lado a lado através de mundos espantosos e trabalhar em equipa ao partilhar poderes especiais e turbos. Escolhe um dos rostos icónicos da franquia Sonic, que foram divididos em três tipos de personagens, e debloqueia opções de personalização de veículos.

Descobre a aventura de um jogo em primeira pessoa com ação frenética, com combate violento e um cenário original, em Ghostrunner, para a PlayStation®5**. Aqui, enquanto o guerreiro de espadas mais avançado que já foi criado, corta os teus inimigos com uma katana monomulecular, desvia-te das balas com os teus reflexos sobre-humanos e recorre a diversas técnicas especializadas para triunfar.

Ainda, a partir de dia 1 de março e até ao próximo dia 4 de abril, os jogadores terão a oportunidade de descarregar, sem custos adicionais, o título bónus Ghost of Tsushima: Legends***, disponível para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5. Esta experiência multijogador* de cooperação online inspirada na mitologia do Japão permite ao jogador escolher entre quatro classes (Samurai, Caçador, Ronin ou Assassino) e jogar com amigos através da formação de partidas online em missões de história para dois jogadores, em missões de sobrevivência para quatro jogadores ou no novo modo Rivais.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anuncia ainda que, em fevereiro e março, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título NeonHAT, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Em NeonHAT para PlayStation®VR, o jogador terá de se esquivar e disparar contra os perigos dos céus de Synthwave, competir contra outros jogadores e deixar a sua marca neste universo repleto de néon. Prepara-te para uma imersão absoluta, voo realista e sensações autênticas com o comando sem fios DualShock®4 ou com o PlayStation Move e explora o derradeiro teste de habilidade para PlayStation®VR no Sistema de Manobras 3D.

De relembrar que, os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão descarregar, até 28 de fevereiro de 2022, sem qualquer custo adicional, os jogos do mês de fevereiro: UFC® 4 para a PlayStation®4, Planet Coaster: Edição de Consola para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 e Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure para a PlayStation®4.

De recordar que a comunidade PlayStation®Plus já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4. Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.