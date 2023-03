PS Plus: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e CODE VEIN são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, no último episódio do State of Play e também do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em março sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: Battlefield™ 2042, Minecraft Dungeons e CODE VEIN. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store entre o próximo dia 07 de março e 03 de abril de 2023.

Battlefield™ 2042, disponível para os jogadores da PlayStation®4 e PlayStation®5, é um emocionante first-person shooter que assinala o regresso desta emblemática série de guerra total. Aqui, num mundo transformado pela desordem de um futuro próximo, os jogadores terão de se adaptar e superar rivais em campos de batalha dinâmicos, com a ajuda do seu esquadrão e de um arsenal de armas e veículos de vanguarda. Com suporte para 128 jogadores em PlayStation®5 (e até 64 jogadores suportados na PlayStation®4), Battlefield™ 2042 traz uma escala sem precedentes a vastos campos de batalha de todo o globo.

Por outro lado, Minecraft Dungeons, disponível para os jogadores da PlayStation®4, é um jogo de aventura inspirado por rastejantes de masmorras clássicos e localizado no universo de Minecraft. Nele, os jogadores terão a oportunidade de se aventurarem pelas masmorras sozinhos ou de se juntarem a amigos. Poderão jogar até quatro amigos juntos em diversos níveis cheios de ação, tesouros e bem selvagens – toda uma missão épica para salvar os aldeões e derrotar o Arce-Illager.

Já em CODE VEIN, que também está disponível para os jogadores da PlayStation®4, a morte desafia os jogadores. Aqui, num futuro próximo, uma catástrofe arruinou o mundo. Arranha-céus outrora símbolos de prosperidade, agora são túmulos trespassados pelos Thorns of Judgement. No centro da destruição há uma sociedade secreta de Revenants chamada Vein, onde estão os últimos sobreviventes que trocaram as suas memórias por poderes, deixando-os sedentos por sangue. Os jogadores terão de saciar a sede e arriscar virar Lost, uma criatura malévola sem humanidade que fará tudo por sangue. Terão ainda a oportunidade de forma equipa e ir ao inferno em CODE VEIN, desvendando o passado e escapando ao pesadelo.

Para além disto foi ainda anunciado, durante o último episódio do State of Play, que este mês chegará ainda ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus um jogo de aventura baseado na física, Tchia, inspirado na Nova Caledónia. O título, onde os jogadores terão de acompanhar Tchia numa aventura cativante e conhecer um elenco diverso de personagens inspiradas nas culturas da Nova Caledónia, será lançado no próximo dia 21 de março para a PlayStation®5 e PlayStation®4, altura em que ficará disponível para os membros do PlayStation®Plus Premium e Extra com uma subscrição ativa.