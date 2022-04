PS Plus: FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os jogos do mês de maio de 2022 no PlayStation®Plus: EA SPORTS™ FIFA 22 e Tribes of Midgard para a PlayStation®5 e PlayStation®4 e Curse of the Dead Gods para a PlayStation®4. Títulos estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 3 de maio, e até ao dia 2 de junho de 2022.

Em EA SPORTS™ FIFA 22, disponível pela primeira vez no PlayStation®Plus, cada momento em campo é elevado com HyperMotion, uma tecnologia de jogo concebida para libertar o poder da PlayStation®5. Integrando Advanced 11v11 Match Capture e aprendizagem automática, o HyperMotion aplica dados de movimento de jogadores reais em tempo real, provenientes de futebolistas profissionais durante partidas de alta intensidade, ao FIFA 22 para criar uma experiência de jogo mais realista, fluida e com a melhor reatividade da história do FIFA. Os modos de jogo clássicos regressam com uma nova época de inovação e, aqui, os jogadores poderão criar o seu próprio clube no Career Mode, apreciar a nostalgia com novos Heróis FIFA Ultimate Team e receber recompensas pelas suas habilidades nas ruas com uma jogabilidade renovada no VOLTA FOOTBALL.

Já Tribes of Midgard, também disponível para a PlayStation®5 e PlayStation®4, é um jogo cooperativo que mistura ação, sobrevivência e elementos rogue-like de uma forma única. Aqui, os jogadores devem defender a sua vila de hordas de invasores, como espíritos letais e brutamontes colossais, que todas as noites ameaçam destruir a semente de Yggdrasil, a árvore sagrada que juraram proteger. Apenas ao proteger a semente, os jogadores e a sua tribo poderão impedir o Ragnarök, o fim do mundo!

Por outro lado, em Curse of the Dead Gods para a PlayStation®4, os jogadores terão de procurar riquezas incalculáveis, a vida eterna, poder divino – o que os leva a um templo maldito, um labirinto aparentemente sem fim de buracos sem fundo, armadilhas letais e monstros. A ganância dos jogadores será o seu fim, mas nem assim escaparão. Terão de erguer-se e lutar de novo, mergulhar mais fundo e desafiar as divindades malignas que por ali ficam. Combater hordas de inimigos em túneis cavernosos escuros repletos de armadilhas e segredos – estátuas que jorram fogo, explosivos, espigões ocultos e muito pior – será um verdadeiro desafio.

Mas as novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anuncia ainda que, em maio, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão continuar a descarregar, sem custos adicionais, o título Twogether: Project Indigos – Capítulo 1, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Twogether: Project Indigos – Capítulo 1 para a PlayStation®4, e compatível com a PlayStation®5, é uma aventura de quebra-cabeça em terceira pessoa para um jogador. Situado nas assustadoras instalações da Hexacells, Twogether apresentará quebra-cabeças originais que só serão solucionáveis ??em colaboração. O jogo fará com que os jogadores examinem, avaliem e ajam de acordo com os elementos do seu entorno e os poderes dos dois protagonistas, como se estivessem para escapar de uma sombria Sala de Fuga. Rafi tem o poder de telecinese e Sam pode usar o teletransporte. Juntos, eles devem colaborar para resolver vários desafios dentro da Hexacells para que possam escapar. Eles formarão uma amizade poderosa ao longo do caminho que os tornará uma equipe implacável.

De recordar que a comunidade PlayStation®Plus já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4. Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Days Gone, God of War, Uncharted 4: O Fim de um Ladrão e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.