PS Plus: Já sabemos quais são os jogos de outubro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em outubro sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 e Weird West. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store a partir do próximo dia 03 de outubro e até ao dia 06 de novembro de 2023.

De recordar que The Callisto Protocol, disponível para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, é um jogo de horror de sobrevivência na terceira pessoa, que decorre 300 anos no futuro e que tem como principal foco a narrativa. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de entrarem na pele de Jacob Lee, uma vítima do destino atirada para a prisão de Black Iron, uma penitenciária de máxima segurança localizada na lua de Júpiter, Calisto. Quando os reclusos começam a transformar-se em criaturas monstruosas, a prisão mergulha no caos. Para sobreviver, Jacob terá de lutar para escapar da prisão de Black Iron, enquanto desvenda os segredos obscuros e perturbadores enterrados sob a superfície de Calisto.

Por outro lado, Weird West, disponível também para todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5, é um RPG de ação dos cocriadores de Dishonored e Prey. Uma nova versão do Velho Oeste na forma de uma fantasia sombria em que xerifes e pistoleiros partilham a fronteira com criaturas fantásticas e na qual cada um segue as suas próprias regras e os seus próprios motivos peculiares.