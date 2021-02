PS Plus: Jogos do mês de março sá são conhecidos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia quais são os jogos do mês de março no PlayStation®Plus: Final Fantasy VII Remake (para a PS4™), Remnant: From the Ashes (para a PS4™), Farpoint – VR (para a PS4™ e para a PS5TM) e Maquette (para a PS5TM). Jogos estarão disponíveis para transferência a partir do próximo dia 2 de março, data a partir da qual os jogadores com uma subscrição do PlayStation®Plus ativa poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Jade’s Ascension (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Até ao próximo dia 5 de abril, poderão também continuar a descarregar Destruction AllStars, um multijogador de ação desportiva, disponível apenas na PlayStation®5.





Em Final Fantasy VII Remake*, o mundo está sob o domínio de Shinra, uma empresa que controla a energia mako, a força vital do planeta. Na cidade de Midgar, Cloud Strife, um antigo membro da unidade de elite SOLDIER da Shinra e agora mercenário, ajuda o grupo de resistência Avalanche sem fazer ideia das consequências épicas que o aguardam.Já em Remnant: From the Ashes, um jogo de sobrevivência na terceira pessoa que se passa num mundo pós-apocalíptico infestado por criaturas monstruosas, os jogadores serão um dos últimos sobreviventes da humanidade e, sozinhos ou acompanhados de mais dois sobreviventes, terão de enfrentar as hordas de inimigos mortais e bosses épicos, de forma a tentarem retomar aquilo que foi perdido. O jogo estará disponível, de forma gratuita, para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4, entre 2 de março e o próximo dia 5 de abril.Durante o mesmo período, os membros do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar Farpoint – VR** (para a PS4™ e para a PS5TM), um jogo de ação na primeira pessoa com exploração livre na realidade virtual, onde os jogadores terão a oportunidade de dominarem um arsenal de armas e de se juntarem a um amigo no modo cooperativo online, assim como de sentirem o impacto distinto de cada arma e melhorarem a sua pontaria graças à compatibilidade com o controlador de mira PlayStation®VR.Em março, há mais novidades para os subscritores do PlayStation®Plus que têm uma PlayStation®5, já que para além de poderem continuar a descarregar o divertido Destruction AllStars, poderão ainda transferir, sem custos adicionais, Maquette***, um jogo de puzzles desenvolvido pela Graceful Decay, que será lançado no dia em que fica disponível para os subscritores do PlayStation®Plus com uma PS5TM, ou seja 2 de março.As novidades não ficam por aqui já que no próximo mês, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar Jade’s Ascension (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Aqui, no reino de Mojolonia existe uma tradição. Quando os seus imperadores têm de passar do poder, a Jade’s Ascension é posta em marcha, um teste concebido para selecionar sucessores dignos para o trono. De seguida, candidatos de diferentes cantos do império, independentemente da sua origem, reúnem-se para continuar a dinastia.De recordar que, recentemente, a SIE anunciou que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 terão ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais.