PS Plus: Lego 2K Drive, PowerWash Simulator e Sable são os jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em dezembro sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: LEGO® 2K Drive, PowerWash Simulator e Sable. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store a partir do próximo dia 05 de dezembro e até ao dia 01 de janeiro de 2024.

De recordar que em LEGO® 2K Drive, disponível para os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4, os jogadores poderão correr em ruas, mares ou desertos e criar os seus veículos de sonho, peça a peça no modo de história do jogo. Terão ainda a oportunidade de derrotar vários rivais coloridos e memoráveis enquanto derrapam e aceleram, desde um novato em pista a vencedor do cobiçado troféu Sky.

Já em PowerWash Simulator, disponível também para todos os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4, os jogadores poderão agarrar na sua fiel lavadora de alta pressão e destruir a sujidade dos veículos, edifícios, parques e muito mais. PowerWash Simulator é um jogo relaxante e gratificante sobre a satisfação de um trabalho bem feito.

Por outro lado, em Sable, disponível para todos os jogadores da PlayStation®5, os jogadores terão a oportunidade de embarcar numa jornada inesquecível e guiar Sable durante o seu Avoo, um ritual de passagem que a vai levar a vastos desertos e paisagens deslumbrantes, repletas de destroços de naves espaciais e maravilhas ancestrais.