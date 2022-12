PS Plus: PlayStation anuncia desconto

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, a partir de hoje e até ao próximo dia 20 de dezembro, aqueles que adquirirem na PlayStation®Store uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus, receberão um desconto de 30€. Apenas utilizadores sem uma subscrição ativa no momento da promoção são elegíveis.

Isto significa que até ao próximo dia 20, todos aqueles que comprarem uma subscrição anual do PlayStation®Plus Essential, do PlayStation®Plus Extra ou do PlayStation®Plus Premium, usufruirão de um desconto de 30€. Esta campanha é válida apenas na PlayStation®Store, no entanto os jogadores poderão também aproveitar a promoção comprando os carregamentos de carteira disponíveis nos pontos de venda habituais, redimindo-os depois na compra das subscrições do PlayStation®Plus na PlayStation®Store.

Em baixo deixamos um resumo do que inclui cada um destes níveis de subscrição, assim como o preço para as subscrições anuais com esta campanha:

PlayStation®Plus Essential: inclui dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais; descontos exclusivos na PlayStation®Store; armazenamento na nuvem para as gravações de jogos e acesso ao modo multijogador online. Durante esta campanha, a subscrição de 12 meses estará disponível por apenas 29,99€ em vez dos habituais 59,99€;

PlayStation®Plus Extra: inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation®Plus Essential e ainda um catálogo até 400 dos melhores títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, contando os grandes êxitos dos PlayStation Studios e outras grandes editoras. Neste nível, os jogos são transferíveis. Durante esta campanha, a subscrição de 12 meses estará disponível por apenas 69,99€ em vez dos habituais 99,99€;

PlayStation®Plus Premium: inclui as mesmas vantagens dos níveis PlayStation®Plus Essential e PlayStation®Plus Extra e ainda mais 340 jogos incluindo títulos PS3, disponíveis em streaming na nuvem, um catálogo de clássicos populares da PlayStation original, PS2 e PSP, disponíveis para jogar em streaming ou por transferência. A transmissão em streaming dos jogos da PlayStation original, PS2, PSP e PS4 que está incluída nos níveis PlayStation®Plus Extra e PlayStation®Plus Premium está disponível nos mercados em que o PlayStation™Now está disponível atualmente. Os jogadores podem aceder à transmissão em streaming a partir das consolas PS4 e PS5 ou PC. Este nível inclui também acesso a jogos por tempo limitado, de forma a que os jogadores possam experimentar alguns títulos antes de comprá-los. Durante esta campanha, a subscrição de 12 meses estará disponível por apenas 89,99€ em vez dos habituais 119,99€;