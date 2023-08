PS Plus: PlayStation anuncia novidades do mês de agosto

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de agosto sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 15 de agosto*. Em baixo os principais destaques]

Sea of Stars*, para a PS4™ / PS5™: Sea of Stars pretende modernizar a fórmula clássica dos RPGs em termos de combate por turnos, narrativa, exploração e interações com o ambiente, enquanto oferece uma quantidade substancial de nostalgia e diversão no seu estado mais puro. Conta a história de duas Children of the Solstice, que combinarão os poderes do sol e da lua para realizar Eclipse Magic, a única força capaz de combater as criaturas monstruosas do malvado alquimista conhecido como The Fleshmancer.

Moving Out 2, para a PS4™ / PS5™: Título é a tresloucada sequela do mundialmente famoso simulador de mudanças com base nas leis da física. Aqui, os jogadores trabalharão como um F.A.R.T. — funcionário de arrumação e relocalização técnicas — por sua conta ou com até três amigos, vestirão a farda da Smooth Moves e ajudarão os habitantes de Packmore, e mais além, a fazer as malas e a levá-las!

Destiny 2: The Witch Queen, para a PS4™ / PS5™: Neste jogo, os jogadores têm a oportunidade, entre outras coisas, de mergulhar no Throne World da Savathûn para desvendar como a Lucent Hive roubou a Luz. Aprender a criar armas, o Glaive e sobreviver à verdade nas suas mentiras será um verdadeiro desafio.

Lost Judgment, para a PS4™/ PS5™: Aqui os jogadores terão de descobrir a verdade. Dezembro de 2021, tribunal distrital de Tóqui. Akihiro Ehara é acusado de apalpar uma mulher num comboio apinhado. As imagens de vídeo captadas por um espectador da sua tentativa de fugir e subsequente detenção são presença constante nas notícias. A opinião pública exige pena máxima.

Destroy All Humans 2 Reprobed, para a PS4™/ PS5™: Este remake do sucesso da PlayStation 2 apresenta-nos Cryptosporidium-138, conhecido como Crypto e clone do alienígena anti-herói Cryptosporidium-137, também conhecido como Crypto.

The Point Hospital: Jumbo Edition, para a PS4™: Aqui, os jogadores poderão começar do zero e criar um hospital movimentado e eficiente enquanto melhoram as vidas dos habitantes desafortunados de Two Point County. Poderão ainda construir enfermarias, salas de tratamento, áreas de descanso e muito mais para lidarem com qualquer doença louca que entre pela porta dentro, desde pessoas com cabeça de lâmpada a pacientes com membros em formas geométricas.

Em baixo a lista completa:

Sea of Stars*, para a PS4™ / PS5™.

Moving Out 2, para a PS4™ / PS5™.

Destiny 2: The Witcher Queen, para a PS4™ / PS5™.

Lost Judgment, para a PS4™/ PS5™.

Destroy All Humans 2 Reprobed, para a PS4™/ PS5™ .

The Point Hospital: Jumbo Edition, para a PS4™.

Source of Madness para a PS4™ / PS5™.

Cursed to Golf para a PS4™ / PS5™.

Dreams para a PS4™.

PJ Masks: Heroes of the Night para a PS4™ / PS5™.

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures para a PS4™ / PS5™.

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition para a PS4™ / PS5™.

Spellforce III Reforced para a PS4™.

Midnight Fight Express para a PS4™.

Catálogo de clássicos (Premium)

[Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium a partir do próximo dia 15 de agosto*]

MediEvil: Resurrection para a PS4™ / PS5™;

Ape Escape: On the Loose para a PS4™ / PS5™;

Persuit Force: Extreme Justice para a PS4™ / PS5™;