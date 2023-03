PS Plus: PlayStation anuncia novidades do mês de março

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de março sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[14 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 21 de março. Em baixo os principais destaques]

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões, para a PS5™: Numa experiência concebida pela premiada editora Naughty Dog, UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões inclui as duas aclamadas aventuras para um jogador: UNCHARTED 4: O Fim de um Ladrão e UNCHARTED: O Legado Perdido. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de descobrir a história esquecida com dois ladrões carismáticos e complexos, Nathan Drake e Chloe Frazer, e acompanhá-los enquanto viajam pelo mundo em busca de aventuras extraordinárias e conhecimento perdido — tudo remasterizado para a PS5™ com detalhes incríveis e com gráficos e uma taxa de fotogramas melhorados

Tchia, para a PS4™ / PS5™: Os jogadores têm a oportunidade, neste jogo, de se juntarem a Tchia numa aventura tropical em mundo aberto para salvar o pai dela das garras de Meavora, o cruel tirano que governa o arquipélago. Poderão escalar, planar, nadar e visitar ilhas deslumbrantes com o seu barco enquanto exploram este sandbox com mecânicas de jogo baseadas na física. Terão ainda de enfrentar soldados de tecido criados por Meavora em duelos abertos, onde a criatividade lhes dará vantagem, e de controlar qualquer animal ou objeto que encontrem, fazer novas amizades e dar espetáculo com o seu ukulele totalmente funcional. Uma história poética e reveladora inspirada pela Nova Caledónia.

Ghostwire: Tokyo, para a PS5™: Tóquio foi tomada por forças mortais sobrenaturais numa invasão orquestrada por um profeta sinistro que fez a população desaparecer instantaneamente. Os jogadores terão de se aliar a uma poderosa entidade espectral em busca de vingança e dominar todo um arsenal de habilidades, para revelarem a perturbadora verdade por trás dos desaparecimentos ao ENFRENTAR O DESCONHECIDO em Ghostwire: Tokyo.

Life is Strange: True Colors, para a PS4™ / PS5™: Com este jogo, os jogadores terão a oportunidade de descobrirem o início de uma nova era para a galardoada série Life is Strange com uma nova protagonista e um mistério emocionante para desvendar! Alex Chen há muito que vem suprimindo a sua "maldição": a capacidade sobrenatural para sentir, absorver e manipular as emoções fortes das outras pessoas, que vê na forma de auras incandescentes e coloridas. Quando o seu irmão morre, vítima de um suposto acidente, Alex terá de recorrer aos seus poderes voláteis para descobrir a verdade e desvendar os segredos sombrios enterrados na sua pequena cidade.

Untitled Goose Game, para a PS4™: O Untitled Goose Game é um jogo pastelão do tipo "sandbox" (não linear) de ação furtiva em que os jogadores são um ganso solto em um vilarejo desprevenido, que terá de circular livremente pelo povoado, dos quintais das casas até as lojas da rua principal ou os jardins, aprontando partidas, roubando chapéus, grasnando muito e irritando todo mundo em geral.

Street Fighter V: Champion Edition, para a PS4™: Desde que foi lançado em 2016, Street Fighter V adicionou uma vasta gama de personagens, fatos, níveis e outros suplementos. Agora os jogadores poderão ter a coleção inteira com o Street Fighter V - Champion Edition! Esta edição inclui o Street Fighter V e mais de 2000 suplementos lançados para o jogo. As 24 personagens adicionais disponíveis até à temporada 4 estão incluídas, que, para além do grupo original de 16, eleva o total de personagens para umas estonteantes 40! Esta edição eleva a diversão de SFV até ao máximo!

Em baixo a lista completa:

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões para a PS5™.

Tchia para a PS4™ / PS5™.

Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction para a PS4™ / PS5™.

Ghostwire: Tokyo para a PS5™.

Life is Strange: True Colors para a PS4™ / PS5™.

Immortals Fenyx Rising para a PS4™ / PS5™.

Life is Strange 2 para a PS4™.

Dragon Ball Z: Kakarot para a PS4™ / PS5™.

Street Fighter V: Champion Edition para a PS4™.

Untitled Goose Game para a PS4™.

Final Fantasy Type-0 HD para a PS4™.

Rage 2 para a PS4™.

NEO: The World Ends with You para a PS4™.

Haven para a PS4™ / PS5™.

Catálogo de clássicos (Premium)

[3 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium a partir do próximo dia 21 de março]

Ridge Racer Type 4 para a PS1™;

Ape Escape 2 para a PS1™;

Syphon Filter: Dark Mirror para a PSP™;