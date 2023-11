PS Plus: PlayStation anuncia novidades do mês de novembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de novembro sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 21 de novembro. Em baixo os principais destaques]

Teardown* para a PS5™: é um jogo tipo sandbox em que o jogador deverá planear um assalto perfeito resolvendo problemas de forma criativa, usando a força brutal e tudo ao seu redor. O jogo apresenta um ambiente totalmente destrutível e verdadeiramente interativo em que a liberdade de jogo e o imediatismo são as mecânicas principais;

Dragon’s Dogma: Dark Arisen para a PS4™: é um RPG de ação aclamado pela crítica, que combina combates empolgantes e detalhados com a liberdade para explorar o enorme mundo aberto de Gransys, com gráficos HD 1080p;

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost ON para a PS4™: é uma nova versão do Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost, um jogo lançado para as arcadas em 2016. Trata-se de um jogo de ação com batalhas por equipas 2 vs. 2 onde os jogadores controlam Mobile Suits de vários títulos Gundam;

Dead Island: Riptide Definitive Edition para a PS4™: com este título, os jogadores poderão continuar a história da Epidemia e ver mais um paraíso tornar-se no inferno – totalmente remasterizado;

Superliminal para a PS4™/ PS5™: é um jogo de quebra-cabeças em primeira pessoa inspirado na perspetiva visual e nas ilusões de ótica. Aqui, os jogadores desvendam enigmas impossíveis, mas apenas se pensarem fora da caixa e aprenderem a esperar o inesperado;

Em baixo a lista completa:

Teardown para a PS5™

Dragon's Dogma: Dark Arisen para a PS4™.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost ON para a PS4™.

Dead Island: Riptide Definitive Edition para a PS4™.

Superliminal para a PS4™ / PS5™.

Eiyuden Chronicle: Rising para a PS4™ / PS5™.

Nobunaga's Ambition: Taishi para a PS4™.

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz para a PS4™.

Catálogo de clássicos (Premium)

[Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium este mês]

Grandia para a PS1™.

Jet Moto para a PS1™.

Up para a PSP™.

Klonoa Phantasy Reverie Series para a PS4™ / PS5™.

PaRappa the Rapper 2 para a PS4™.