PS Plus: PlayStation anuncia novidades do mês de outubro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de outubro sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 17 de outubro. Em baixo os principais destaques]

Gotham Knights para a PS5™: Gotham Knights é um RPG de ação em mundo aberto que tem como palco a mais dinâmica e interativa Gotham City de sempre. Aqui, os jogadores terão de patrulhar as cinco zonas distintas de Gotham a solo ou com outro herói e atacar a atividade criminosa onde quer que a encontrem.

Disco Elysium - The Final Cut para a PS4™ / PS5™: Disco Elysium é um RPG revolucionário. Aqui, os jogadores são um detetive com um sistema de habilidades único à sua disposição e um caminho a ser trilhado por todo um quarteirão de uma cidade. Terão de interrogar personagens inesquecíveis, desvendar assassinatos ou receber propinas. Tornar-se-ão um herói ou uma calamidade de ser humano.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes para a PS4™ / PS5™: The Dark Pictures Anthology é uma série de jogos de terror cinematográficos, independentes e com narrativas ramificadas em que as decisões dos jogadores determinam os acontecimentos e a história.

Alien: Isolation para a PS4™: Neste título, os jogadores descobrirão o verdadeiro significado do medo. Quinze anos após os acontecimentos de Alien™, a filha de Ellen Ripley, Amanda, enceta uma desesperada batalha pela sobrevivência numa missão para desvendar a verdade por trás do desaparecimento da mãe.

Dead Island Definitive Edition para a PS4™: Aqui, os jogadores terão a oportunidade de viver o Apocalipse Zombie da sua vida – agora ainda mais bonito. O paraíso torna-se num inferno. Apanhados no centro de uma epidemia de zombies na ilha tropical de Banoi, a única coisa em que pensarão os jogadores é sobreviver.

Em baixo a lista completa:

Gotham Knights para a PS5™.

Disco Elysium - The Final Cut para a PS4™ / PS5™.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes para a PS4™ / PS5™.

Alien: Isolation para a PS4™.

Dead Island Definitive Edition para a PS4™.

Outlast 2 para a PS4™.

Elite Dangerous para a PS4™.

FAR: Changing Tides para a PS4™ / PS5™.

Gungrave G.O.R.E. para a PS4™ / PS5™.

Eldest Souls para a PS4™ / PS5™.

Röki para a PS4™ / PS5™.

Catálogo de clássicos (Premium)

[Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium este mês]

Tekken 6 para a PSP™.

Soulcalibur: Broken Destiny para a PSP™.

Ape Escape Academy para a PSP™.

IQ Final para a PS1™.